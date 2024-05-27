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Otobüs karşı şeride geçip biçti: 10 ölü 39 yaralı

Diyarbakır-İstanbul seferini yapan Star Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü, şoförünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi ve çelik bariyerleri aşıp karşı şeride geçti. Otobüsün bir kamyon ve iki otomobille çarpıştığı kazada en az 10 kişi öldü, 39 kişi yaralandı.

04:00 - 27/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:18 - 27/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 39 kişi yaralandı. TAG Otoyolu'nun Yenice mevkisinde, Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonrası yaralılar ambulanslarla Adana ve Mersin’deki hastanelere kaldırıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti: “Diyarbakır’dan İstanbul’a gitmekte olan bir yolcu otobüsü Mersin ili Tarsus elçesi Yenice Mahallesi mevkiinde otobanda iki binek araç ve bir kamyonla çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada maalesef 10 vatandaşımız hayatını kaybetti, 39 vatandaşımız ise yaralandı."

ERDOĞAN: TAHKİKAT BAŞLATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaza sonrası yaptığı paylaşımda "Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu’nda meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. İlgili makamlarımız, kazaya dair gerekli tahkikatı ivedilikle başlatmışlardır. Vefat eden vatandaşlarımızın ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazaya ilişkin Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini açıkladı.

Kazaya ilişkin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda siyasetçi de sosyal medyadan taziye paylaşımları yaptı.



#Trafik Kazası
#Star Diyarbakır
#TAG Otoyolu
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