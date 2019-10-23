Gündem Otobüste unutulan 45 bin TLyi sahibine teslim etti Dürüst şoföre, sosyal medyadan Salak mısın yorumu yapıldı
ANTALYA

Otobüste unutulan 45 bin TL'yi sahibine teslim etti: Dürüst şoföre, sosyal medyadan ‘Salak mısın’ yorumu yapıldı

Otobüste unutulan 45 bin TL'yi sahibine teslim etti: Dürüst şoföre, sosyal medyadan ‘Salak mısın’ yorumu yapıldı

Antalya’da toplu ulaşım esnafı Barış Özer, İranlı turistin otobüste unuttuğu yaklaşık 45 bin liralık döviz ve TL bulunan cüzdanı sahibine teslim etti. Olay sonrası sosyal medyadan kendisine ‘salak mısın’ şeklinde yorumlar yapıldığını ifade eden Özer, “Bulduğum para maaşımın 15 katı falandı. Vermemiş olsam içime ateşten gömlek olarak düşerdi” dedi.

Haber Merkezi IHA
Otobüste unutulan döviz dolu cüzdanı İranlı turiste teslim etti.
Otobüste unutulan döviz dolu cüzdanı İranlı turiste teslim etti.

İranlı Turist Ali Jafari, 22 Ekim Salı günü akşamı, toplu ulaşım esnafı Barış Özer’in kullandığı VS18 Sarısu- Eski Varsak Hattı’nda cüzdanını düşürdü. Otobüsten indikten bir süre sonra cüzdanını kaybettiğinin farkına varan Jafari, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. Otobüs şoförü Barış Özer, seferini tamamlayıp evine dönerken, çağrı merkezinden gelen ihbar üzerine otobüsünü Atatürk Bulvarı üzerinde durdurarak arama yaptı.

  • Cüzdanı bulan ve içerisinde 5 bin dolar, 100 İsviçre Frangı ve bin 115 TL ve kredi kartları olduğunu gören Özer, konuyu çağrı merkezine iletti. Hemen cüzdanını kaybeden İranlı turistle iletişime geçilerek, cüzdanın güvende olduğunu, teslimi için Sarısu Depolama Alanı’na gelmesi gerektiği bilgisi verildi.

DHA
Antalya’da toplu ulaşım esnafı Barış Özer, İranlı turistin otobüste unuttuğu yaklaşık 45 bin liralık döviz ve TL bulunan cüzdanı sahibine teslim etti.

Tutanakla teslim edildi

Aracında bulduğu cüzdanı muhafaza eden otobüs şoförü Barış Sözen, Sarısu Depolama alanına geri dönerek, Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü görevlisi Serkan Gündoğmuş nezaretinde İranlı Turist Ali Jafari’ye otobüste unuttuğu cüzdanı ile içerisindeki paraları tutanakla teslim etti. Ali Jafari cüzdanının bulunmasında yardımcı olan Büyükşehir ulaşım yetkililerine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederek mutluluğunu dile getirdi.

İranlı turistten teşekkür

Olay anını anlatan Barış Özer, “Akşam işim bittiğinde eve gittim. Günlük arabamızı kontrol ediyoruz. Baktığımda arka tarafta bir cüzdan gördüm. İçinde 5 bin dolar, frank ve biraz da Türk Lirası vardı. Ulaşımda çalışan arkadaşımızı aradım. O da, parasını kaybeden İranlı vatandaşın merkezde olduğunu söyledi. Evden hemen atlayıp buraya geldim, şahsın parasını geri iade ettim. Oda bana teşekkür etti” dedi.

DHA
Cüzdanı bulan ve içerisinde 5 bin dolar, 100 İsviçre Frangı ve bin 115 TL ve kredi kartları olduğunu gören Barış Özer, konuyu çağrı merkezine iletti.

“Maaşımın 15 katı”

Aylık gelirinin 3 bin lira olduğunu belirten Özer, cüzdanın içinden yaklaşık 45 bin lira çıktığı ifade etti.

Özer, “Maaşımın 15 katı falandı bulduğum para. Bizim işimiz hizmet. Vatandaşın hem canını hem malını korumak zorundayız. Vermemiş olsam içime ateşten gömlek olarak düşerdi” diye konuştu.

"‘Salak mısın’ demişler”

Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından yapılan bazı olumsuz yorumları kınadığını da sözlerine ekleyen Özer, “Salak mısın’ gibi yorumlar yapılmış. Bu insanın içerisinden gelen vicdana göre yapılan bir hareket. Kınıyorum. Altına yorum yapmaya bile tenezzül etmedim ve üzüldüm. Böyle bir şey yazmasanız uygun olurdu. Biz iyi niyetimizi gösterdik, sizlerin de iyi dileklerinizi bekleriz” ifadelerini kullandı.

İçinde 13 bin dolar bulunan paketi ‘Sahibi bulunsun’ diyerek dükkana teslim etti
OYNAT 00:00
İçinde 13 bin dolar bulunan paketi ‘Sahibi bulunsun’ diyerek dükkana teslim etti
Kartal'daki bir kuyumcunun önünde düşürülen içi para dolu paketi bulan genç kadın, paketi sahibinin bulunması için kuyumcuya teslim etti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek parayı düşüren yaşlı vatandaşı tespit eden kuyumcu çalışanları, sosyal medyada seferberlik başlatarak paranın gerçek sahibine ulaşmasını sağladı. 13 bin dolarlık paketin sahibi, paranın bulunmasıyla büyük sevinç yaşadı.


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