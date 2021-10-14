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KOCAELİ

'Pes' dedirten olay: Otobüsten inmeyen koronavirüs hastasını polis indirdi

Kocaeli ile İstanbul arasında sefer yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüse binen koronavirüs hastası bir kadın, sürücünün uyarısına rağmen araçtan inmeyince, perona gelen polis tarafından araçtan indirildi. Kadın hakkında karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle işlem yapılırken, koronavirüs hastasının bindiği araç dezenfekte edildi.

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Haber Merkezi DHA
Otobüsten inmeyen koronavirüs hastasını polis indirdi
Otobüsten indirilen kadın hakkında karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle işlem yapıldı.

Kocaeli ile İstanbul arasında sefer yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait 200 nolu belediye otobüsünün Kartal’daki peronunda, araca binen ve ismi öğrenilemeyen bir kadının ulaşım kartını okutmasının ardından HES kodunda koronavirüs hastası olduğu uyarısı çıktı.

Otobüsten inmeyen koronavirüs hastası kadını polis indirdi
Otobüsten inmeyen koronavirüs hastası kadını polis indirdi

Şoförün uyarısına rağmen kadının araçtan inmemesi üzerine, sürücü durumu açıklayarak araçtaki diğer yolcuları indirdi ve polise haber verdi.

Perona gelen polis ekipleri, önce kadının ulaşım kartını tekrar okutmasını istedi. Otobüsteki cihazın yeniden uyarı vermesi üzerine kontrolde bulunan ekipler, kadının son 3 gündür koronavirüs hastası olduğunu belirledi.

Otobüsten inmeyen koronavirüs hastası kadını polis indirdi
Otobüsten inmeyen koronavirüs hastası kadını polis indirdi

Otobüsten indirilen kadın hakkında karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle işlem yapıldı. Peronda bekleyen yolcular ise başka bir otobüsle Kocaeli’ye getirilirken, koronavirüs hastasının bindiği araç dezenfekte edildi.

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