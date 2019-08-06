Otomobil ile TIR kafa kafa çarpıştı

Spor

Lucas Silva Fenerbahçe yolunda

Orta sahayı takviye yapmak ve böylece takım savunmasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, bombayı patlatmak üzere. İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin Real Madrid’in Brezilyalı orta saha oyuncusu Lucas Silva ile anlaştığını yazdı.