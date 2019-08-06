Gündem Otomobil ile TIR kafa kafa çarpıştı
İZMİR

Otomobil ile TIR kafa kafa çarpıştı

Tire'de meydana gelen trafik kazasında otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan yaralı, ekiplerinin yardımı ile çıkarılarak Tire Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Haber Merkezi IHA
TIR ile kafa kafaya çarpışan otomobil hurdaya döndü
IHA
TIR ile kafa kafaya çarpışan otomobil hurdaya döndü
TIR ile kafa kafaya çarpışan otomobil hurdaya döndü
IHA
TIR ile kafa kafaya çarpışan otomobil hurdaya döndü
TIR ile kafa kafaya çarpışan otomobil hurdaya döndü
IHA
TIR ile kafa kafaya çarpışan otomobil hurdaya döndü
Otomobil ile çarpışan TIR
IHA
Otomobil ile çarpışan TIR

İzmir'de Tire’den İzmir İstikametine gitmekte olan 35 YBT 91 plakalı Mehmet Ergel yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen 45 HB 5580 plakalı Emin Kartal yönetimindeki TIR ile Mahmutlar Mahallesi yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan talihsiz adamın yardımına AKS ve 112 ekipleri yetişti.

Yaralıyı sıkıştığı araçtan kurtaran ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak Tire Devlet Hastanesine götürdü. Araçta yaralanan Mehmet Ergel’in yüzünden ciddi yara aldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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