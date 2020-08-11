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Gündem Otomobil lastiğini patlatıp torpidodaki 43 bin lirayı çaldılar
ADANA

Otomobil lastiğini patlatıp torpidodaki 43 bin lirayı çaldılar

Adana'da iki kişi Ercan Söğüt adlı kişiye “Aracının lastiği patlamış” diyerek torpido gözünden 43 bin lirayı alıp kaçtılar. Parasının çalındığını fark eden Söğüt, durumu polise bildirdi. Zanlılar polis tarafından yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Hırsızlar, torpido gözünden 43 bin lirayı çalıp kaçtılar.
Hırsızlar, torpido gözünden 43 bin lirayı çalıp kaçtılar.

Ercan Söğüt, iddiaya göre bozdurduğu döviz karşılığı olan 43 bin lirayı aracının torpidosuna koydu. Bir süre sonra Söğüt'ün yanına yaklaşan 2 kişi Hüseyin T. (29) ve Özer O. (48), “Aracının lastiği patlamış” dedi. Söğüt de otomobilini, lastiğini yaptırmak için tamirciye götürdü. 2 şüpheli, Söğüt’ün bir anlık dalgınlığından faydalanıp, torpidoda bulunan 43 bin lirayı alıp, kaçtı. Parasının çalındığını fark eden Söğüt, durumu polise bildirdi.

  • İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Şüphelilerin benzer suçlardan kaydı olan Hüseyin T. ve Özer O. olduğunu tespit etti.

2 kişi polis tarafından yakalandı.

Görüntülerden Hüseyin T.’nin otomobilin lastiğini patlattığı, Özer O.’nun da torpidodan parayı aldığı anlar saptandı. Hüseyin T. ve Özer O., saklandıkları adreste yakalandı.
Şüphelilerden Özer O.’nun suçlamaları reddettiği, güvenlik kamerası görüntülerindeki kişinin kendisi olmadığını söylediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin T. ve Özer O., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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