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Otomobilin çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti

Muğla'da yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Şahin isimli vatandaşa otomobil çarptı. Yayanın ardından beton direğe çarpan araçtaki iki kişi yaralanırken, 58 yaşındaki Şahin olay yerinde hayatını kaybetti.

Semih Bozkuş
00:56 - 25/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Muğla'da kaza

Muğla'da kaza

Muğla'da yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti.

Muğla'nın Milas ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Milas-Bodrum kara yolunun 30. kilometresinde, Burhan A'nın kullandığı 06 DP 0012 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Şahin'e (58), ardından da beton direğe çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan sürücü ile otomobildeki Adem Ç. hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.



#KAZA
#Milas
#Muğla
#otomobil
#Yaya
#Yayaya çarpma
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