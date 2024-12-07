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Otomotiv devi onbinlerce aracını geri çağırıyor: Ücretsiz değişim yapılacak

Otomotiv devi onbinlerce aracını geri çağırıyor: Ücretsiz değişim yapılacak

07:537/12/2024, Cumartesi
G: 7/12/2024, Cumartesi
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Daihatsu arıza nedeniyle 6 modelde 191 bin araç için geri çağırma uygulayacak.
Daihatsu arıza nedeniyle 6 modelde 191 bin araç için geri çağırma uygulayacak.

Daihatsu Motor, araçların karoserinden kaynaklanan titreşimleri emmesi gereken yaylarda tespit edilen bir arıza nedeniyle 191 bin aracı geri çağırma kararı aldı.

Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı açıklamasına göre Daihatsu, ülke geneli araç geri çağırma bildirisinde bulundu.


Bildirim uyarınca, Ağustos 2016-Ekim 2018 üretimi "Move Canvas" ve "Hijet" dahil 6 modelde 191 bin araç için geri çağırma uygulanacak.

Buna göre araçların, çalışırken karoserden gelen titreşimleri emen yayların üzerindeki boya filmlerinin sıyrıldığı ve kırıldığı gözlemlendi.


Aracın hareket edememesine neden olabilir


Kırılan yayların lastiğe temas ederek lastiğin patlamasına ve aracın hareket edememesine neden olabileceği aktarıldı.


Devlet televizyonu NHK'nin aktardığına göre şimdiye kadar trafik kazası bildirilmezken, 608 farklı arıza bildirimi kayda geçti.


Ülke genelinde geri çağrılan araçlara Daihatsu bayilerinde ücretsiz parça değişimi yapılacak.




#otomotiv
#japonya
#Daihatsu

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