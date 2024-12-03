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Japonya Veliaht Prens ve Prensesi Türkiye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecekler

Japonya Veliaht Prens ve Prensesi Türkiye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecekler

23:403/12/2024, Salı
AA
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Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko Türkiye'ye geldi.
Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko Türkiye'ye geldi.

Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Veliaht Prensesi Kiko, Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecekleri bildirilen Prens ve Prenses daha sonra İstanbul'a geçerek 1890'da Japonya'da batan Ertuğrul Fırkateyni'ne ilişkin serginin düzenleneceği müzeyi gezecek.

Japonya Veliaht Prensi Fumihito
ve
Veliaht Prensesi Kiko
,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile görüşmek üzere Türkiye'ye geldi.

Veliaht Prens ve Prenses ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, 16.38'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Veliaht çifti yetkililer karşıladı

Prens ve Prensesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Faruk Köylüoğlu, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Ahmet Cemil Miroğlu ve diğer yetkililer karşıladı. ​​​​​​​

Veliaht çiftin, 4 Aralık'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi planlanıyor.

Ertuğrul Fırkateyni'ne ilişkin müzeyi gezecekler

İkili, İstanbul'a geçerek, 1890'da Japonya'da batan Ertuğrul Fırkateyni'ne ilişkin serginin düzenleneceği müzeyi gezecek. Osmanlı Donanmasına ait Ertuğrul Fırkateyni'nin batışı, Türk-Japon dostluğunun başlangıcı kabul ediliyor.



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