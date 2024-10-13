NATO'da bir ilk: Japonya'dan tarihe geçecek hamle

Japonya

Savunma Bakanı Nakatani Gen, gelecek hafta NATO ve G7’den mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini açıkladı. 16-21 Ekim tarihleri arasında Avrupa turuna çıkacağını belirten Nakatani, kendisi ile benzer düşüncede olan ülkelerle 'ilişkileri güçlendirmeyi' hedeflediğini söyledi.