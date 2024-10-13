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NATO'da bir ilk: Japonya'dan tarihe geçecek hamle

NATO'da bir ilk: Japonya'dan tarihe geçecek hamle

11:2513/10/2024, Pazar
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Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, önümüzdeki hafta NATO ve G7 ülkelerindeki mevkidaşlarıyla görüşeceğini duyurdu. 16-21 Ekim tarihleri arasında Avrupa’ya bir ziyaret gerçekleştireceğini belirten Nakatani, ortak görüşlere sahip ülkelerle ilişkileri daha da güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

Japonya
Savunma Bakanı Nakatani Gen, gelecek hafta NATO ve G7’den mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini açıkladı. 16-21 Ekim tarihleri arasında Avrupa turuna çıkacağını belirten Nakatani, kendisi ile benzer düşüncede olan ülkelerle 'ilişkileri güçlendirmeyi' hedeflediğini söyledi.

Serbest ve Açık Hint-Pasifik’ vizyonunun önemini aktaran Nakatani, "Günümüz güvenlik ortamında Avrupa ile Atlantik ve Hint-Pasifik bölgelerinin güvenliği bölünemez" ifadelerini kullandı.


Yeni nesil savaş uçakları da masada


Nakatani, Avrupa ziyaretinde İngiliz ve İtalyan mevkidaşlarıyla üç ülkenin yeni nesil savaş uçağı geliştirme projesinin son durumunu da görüşecek.


NATO ülkelerinin savunma bakanları 17-18 Ekim'de Brüksel'de bir araya gelecek.




#Japonya
#NATO
#G7

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