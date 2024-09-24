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Japonya'daki şiddetli yağışlar nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti

Japonya'daki şiddetli yağışlar nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti

14:5024/09/2024, Salı
AA
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Japonya'nın batısında yer alan Ishikawa eyaletindeki Noto ve Suzu bölgelerini vuran şiddetli yağışlar sebebiyle 6 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi kayboldu. Noto ve Suzu bölgelerinde şiddetli yağışlar sonucu sel ve toprak kayması meydana geldi. Çok sayıda kişinin bölgede mahsur kaldığını ifade eden yetkililer, sel ve toprak kayması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının sekteye uğradığını belirtti.

Japonya'nın batısında yer alan Ishikawa eyaletindeki Noto ve Suzu bölgelerini vuran şiddetli yağışlar sebebiyle 6 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi kayboldu.

Kyodo News'un haberine göre, Noto ve Suzu bölgelerinde şiddetli yağışlar sonucu sel ve toprak kayması meydana geldi.

Yetkililer, afetlerde 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin sel sularına kapılarak kaybolduğunu duyurdu.

Çok sayıda kişinin bölgede mahsur kaldığını ifade eden yetkililer, sel ve toprak kayması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının sekteye uğradığını belirtti.

Yetkililer, Noto ve Suzu bölgelerinin eylülde normalden iki kat fazla yağış aldığını bildirdi.

#Japonya
#Ishikawa
#Noto
#Suzu

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