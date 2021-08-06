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ANTALYA

Oyuncu Leyla Bilginel Manavgat'ta yardım alan vatandaşları azarladı: Onlardan yardım alıyorsanız ben vermem

Oyuncu Leyla Bilginel, yangın bölgesi olan Manavgat'ta gittiği bir mahallede AK Parti Gençlik Kolları'nın yardım ettiği vatandaşlara hakaret etti. Bilginel, yangınlarda evi yananlar için devletin 50 bin TL'ye kadar eşya ücreti ödemesini küçümseyerek, "Onlardan yardım alıyorsanız ben vermem. Bu insanlara güveniyorsanız siz bilirsiniz. Hem ben vereyim hem onlar versin olmaz" tehditleri savurdu. Manavgat'ta olay çıkardığı anların videosu sosyal medyaya düşen Leyla Bilginel, 2018 yılında Tayland'a yerleşmişti. Bu ülkede sivri sinek ısırması sonucu sarı humma hastalığını yakalanan Bilginel, çektiği videoda ile devletten yardım istemiş ve Sağlık Bakanlığı özel bir ekip göndererek kendisini Türkiye'ye getirip tedavi ettirmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Oyuncu Leyla Bilginel Manavgatta AK Parti Gençlik Kollarının yardım dağıttığı vatandaşları azarladı: Onlardan yardım alıyorsanız ben vermem
Leyla Bilginel

Türkiye'nin pek çok bölgesinde çıkan yangınların yaraları hızla sarılırken, yangın bölgelerinde halkı aşağılayan ve hor görenler de provokasyonlar çıkarıyor.

Oyuncu Leyla Bilginel, Manavgat'ta gittiği bir mahallede yangından maddi manevi zarar gören insanları aşağılayarak hakaret etti. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, AK Parti Gençlik Kolları üyelerinin yaptığı yardımları gören ve çarpıtan Bilginel, "Hal hatır sormaya, dolaşmaya gelmişler. İnsanın gerçekten zoruna gidiyor" ifadelerini kullandı.

Leyla Bilginel Manavgat'ta AK Parti Gençlik Kolları'nın yardım dağıttığı vatandaşları azarladı: Bu insanlara güveniyorsanız siz bilirsiniz!
OYNAT 00:33
Leyla Bilginel Manavgat'ta AK Parti Gençlik Kolları'nın yardım dağıttığı vatandaşları azarladı: Bu insanlara güveniyorsanız siz bilirsiniz!
Oyuncu Leyla Bilginel, yangın bölgesi olan Manavgat'ta gittiği bir mahallede AK Parti Gençlik Kolları'nın yardım ettiği vatandaşlara hakaret ederek insanlık dışı bir muameleye imza attı. Yangında mağdur olan insanları adeta tehdit eden Bilginel, 'Onlardan yardım alıyorsanız ben vermem. Bu insanlara güveniyorsanız siz bilirsiniz. Hem ben vereyim hem onlar versin olmaz.' ifadelerini kullandı.

'BU İNSANLARA GÜVENİYORSANIZ SİZ BİLİRSİNİZ!'

Sonrasında yangından zarar gören vatandaşlara hakaret eden Bilginel, "Eğer onlardan yardım alıyorsanız ben vermem. Bu insanlara güveniyorsanız siz bilirsiniz. Hem ben vereyim hem onlar versin olmaz." şeklinde konuştu.

DEVLETİ KÖTÜLEDİ

Hızını alamayan Bilginel, yangınlarda evi yananlar için devletin 50 bin TL'ye kadar eşya ücreti ödemesini küçümseyerek, "Böyle boş konuşmalarla olmuyor, icraata bakalım. Binaları dikeceğiz diyorlar, 50 milyonla hiç bir şey yapılmaz. Bir köy bile yapılamaz." dedi.

ÜÇ YIL ÖNCE TAYLAND'DA ZEHİRLENMİŞ, DEVLET YARDIMINA KOŞMUŞTU

2018 yılında Tayland'da yerleşen Leyla Bilginel, bir sivrisinek ısırığı yüzünden hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan Bilginel'e Dang humması (Dengue Fever) tanısı konulmuştu. Sağlık Bakanlığı, Bilginel'i uçakla ve ekip refakatinde İstanbul'a getirmiş ve hastaneye nakledilerek tedavi etmişti.

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