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POLİTİKA

Oyuncu Nur Sürer bebek katili Demirtaş'a methiyeler düzdü

HDP'ye yakınlığıyla bilinen oyuncu Nur Sürer, katıldığı bir programda hakkındaki terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ı öve öve bitiremedi. Demirtaş'ın tüm Türkiye'yi kucakladığını belirten Sürer, "Bir sürü insan onu seviyor. Çok samimi, zeki, cana yakın bir adam. Demirtaş hediye gibi bir şeydi ama şimdi siyasi rehine, ne yaptı ki tutuklu?" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Oyuncu Nur Sürer bebek katili Demirtaşa methiyeler düzdü
Nur Sürer

HDP'nin çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te YPG/PKK mensuplarının eğitildiği Kobani (Ayn el Arap) bahane edilerek Türkiye genelinde 35 ilde PKK/PYD yandaşları ülke çapında şiddet olaylarının yaşanmasına sebep oldu. HDP'nin eski lideri Selahattin Demirtaş'ın ortamı geren açıklamaları üzerine sokağa inen terör sevicilerinin eliyle onlarca masum kişi hayatını kaybetti. Hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle tutuklu bulunan Demirtaş'ın neden hapiste olduğunu anlamayan 'sözde' aydınların sonuncusu oyuncu Nur Sürer oldu.

"Çok samimi, zeki ve cana yakın biri"

Katıldığı bir programda Demirtaş'a methiyeler dizen Sürer'in açıklamaları akıllara durgunluk verdi. Demirtaş'ın tüm Türkiye'yi kucakladığını belirten Sürer, şunları söyledi: "Demirtaş çok samimi, çok zeki, çok cana yakın bir insan. Benim annem CHP seçmeniydi 20 yıl. Ölmeden önce Demirtaş için 'Çok seviyorum ben bu çocuğu,çok beğeniyorum' diyordu. Yani sadece ben değil bir sürü insan bayılıyor. Demirtaş hediye gibi bir şeydi ama şimdi siyasi rehine, ne yaptı ki tutuklu? Öyle yazılar okuyorum ki aklım almıyor. Diyarbakır'daki olayları onun yaptırdığını,insanların ölümünden onun sorumlu olduğunu düşünenler var. Keşke demokratik bir ülkede yaşıyor olsaydık. Kendimi bu ülkede hiç rahat hissetmiyorum.

​Oyuncu Nur Sürer bebek katili Demirtaş'a methiyeler düzdü
OYNAT 00:59
​Oyuncu Nur Sürer bebek katili Demirtaş'a methiyeler düzdü
HDP'ye yakınlığıyla bilinen oyuncu Nur Sürer, katıldığı bir programda hakkındaki terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ı öve öve bitiremedi.Demirtaş'ın tüm Türkiye'yi kucakladığını belirten Sürer, 'Bir sürü insan onu seviyor. Çok samimi, zeki, cana yakın bir adam. Demirtaş hediye gibi bir şeydi ama şimdi siyasi rehine, ne yaptı ki tutuklu?' ifadelerini kullandı.


Gazeteci Hulki Cevizoğlu: Selahattin Demirtaş CHP'yi idare eder vaziyete geldi
OYNAT 03:47
Gazeteci Hulki Cevizoğlu: Selahattin Demirtaş CHP'yi idare eder vaziyete geldi
Gazeteci ve yazar Hulki Cevizoğlu, katıldığı canlı yayın programında önemli açıklamalarda bulundu. Cevizoğlu, 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden paylaştığı tweet'i, talimat gibi uyguladığını belirterek, 'Kusura bakmasınlar ama Demirtaş, CHP'yi idare eder vaziyete gelmiş görünüyor.' ifadelerini kullandı.


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