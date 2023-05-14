Oyunu kullanan Muharrem İnce'den açıklama: Hepsine dava açacağım

Muharrem İnce
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı.
Oyunu kullanan Muharrem İnce, adaylık çekilmesine ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı.
Şerefimle oynamayın böyle bir görüntü yok 17 kişi gözaltında. Arkasında terör örgütü var. Bunları montaj yapan FETÖ. Bunu yayanların her birine dava açacağım. Siyasi gerekçelerle yayanlar... Eski arkadaşlarım dahil hepsine tek tek dava açacağım.
Ben şerefimi onurumu Türk adaletine bıraktım. Hepsi yurt dışından servis edilmiş, Türkiye'de de siyasi gerekçelerle 50 gün boyunca bana saldırdılar. Allah'ından bulsunlar. Bana ne yaşattılarsa Allah da onlara onu yaşatsın.