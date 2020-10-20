Özdağ Akşener'e cevap verdi: Operasyon yapanlar kongrede tezgah kurgulayanlardır

TBMM çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin yüzde 15 seviyelerine yaklaştığını ve bu nedenle operasyonlara maruz kaldıklarını iddia etmişti.

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'Saldırı olmasını bekliyorduk'

Akşener, "Biz partimize bir saldırının olacağını bekliyorduk elbette. Çünkü araştırma şirketlerinde 13 ile 15 arasında sonuçlar bulununca, kışkışlığını her zaman yapar, onu biliyorduk" demişti.

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Kongrede kirli tezgah kurgulayanlara baksınlar

İYİ Partili Özdağ, Akşener'in bu çıkışına sosyal medya hesabından cevap verdi. Özdağ, "İYİ Parti içerisinde operasyon arayanlar İYİ Parti'nin son iki kongresinde kirli tezgahları kurgulayanlara, iş birlikçilerine ve bombanın pimini ilk çekenlere baksınlar" ifadelerini kullandı.