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Gündem Özdağ Akşenere cevap verdi Operasyon yapanlar kongrede tezgah kurgulayanlardır
POLİTİKA

Özdağ Akşener'e cevap verdi: Operasyon yapanlar kongrede tezgah kurgulayanlardır

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, Meral Akşener’in kendisine yönelik sözlerine cevap verdi. Özdağ, “Parti içerisinde operasyon arayanlar İYİ Parti'nin son iki kongresinde kirli tezgahları kurgulayanlara, iş birlikçilerine ve bombanın pimini ilk çekenlere baksınlar” dedi.

Haber Merkezi Diğer
Ümit Özdağ
Ümit Özdağ

TBMM çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin yüzde 15 seviyelerine yaklaştığını ve bu nedenle operasyonlara maruz kaldıklarını iddia etmişti.

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'Saldırı olmasını bekliyorduk'

Akşener, "Biz partimize bir saldırının olacağını bekliyorduk elbette. Çünkü araştırma şirketlerinde 13 ile 15 arasında sonuçlar bulununca, kışkışlığını her zaman yapar, onu biliyorduk" demişti.

İYİ Partili Özdağ hakkında suç duyurusu
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İYİ Partili Özdağ hakkında suç duyurusu

Kongrede kirli tezgah kurgulayanlara baksınlar

İYİ Partili Özdağ, Akşener'in bu çıkışına sosyal medya hesabından cevap verdi. Özdağ, "İYİ Parti içerisinde operasyon arayanlar İYİ Parti'nin son iki kongresinde kirli tezgahları kurgulayanlara, iş birlikçilerine ve bombanın pimini ilk çekenlere baksınlar" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener’den Ümit Özdağ’a sert gönderme: Yalancı
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Meral Akşener’den Ümit Özdağ’a sert gönderme: Yalancı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısın ardından Ümit Özdağ'ın iddialarıyla ilgili konuştu. Akşener, “O çok büyük yalandır, yalancıdır bunu söyleyen” dedi.
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