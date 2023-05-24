Özdağ 'Gelecek Partisi'ne cevap vermiyorum' dedi ve ekledi: Benim muhatabım Kılıçdaroğlu'dur

"Özdağ günün şakasını yapmış sanırım Bir şaka da benden. Bu adam İçişleri Bakanı olacağım diyorsa, Sn. Soylu kesin kalacak demektir. Bir toplumsal barış projesi olan Millet İttifakı, göç ve sığınmacı problemini çözmeyi taahhüt etmiştir. Kazanmak için her yol mübah değildir."