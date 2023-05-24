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Özdağ 'Gelecek Partisi'ne cevap vermiyorum' dedi ve ekledi: Benim muhatabım Kılıçdaroğlu'dur

İkinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklamasının ardından sığınmacıları İçişleri Bakanı olarak yollayacağını söyleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Yedili Masa'nın ittifak ortağı Gelecek Partisi arasında kriz çıktı. Özdağ, katıldığı yayında Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci'nin "Özdağ günün şakasını yapmış sanırım. Kazanmak için her yol mübah değildir"şeklinde yaptığı açıklamaya, "Benim muhatabım Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kılıçdaroğlu'nun muhatabı da Davutoğlu'dur" sözleriyle cevap verdi.

17:12 . 24/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ümit Özdağ, Selim Temurci'nin kendisini eleştirmesi üzerine Gelecek Partisi'ni muhatap almadığını söyledi.

Ümit Özdağ, Selim Temurci'nin kendisini eleştirmesi üzerine Gelecek Partisi'ni muhatap almadığını söyledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda destekleyeceklerini açıkladı. Özdağ, Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sığınmacıları İçişleri Bakanı olarak göndereceğini söyledi.



Gelecek Partisi'nden Özdağ'a: Kazanmak için her yol mübah değildir

Özdağ'ın bu mesajı, Yedili Masa'nın ortaklarından Gelecek Partisi'nin tepkisine yol açtı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, bir paylaşım yaparak Özdağ'a şu sözlerle tepkisini gösterdi:

"Özdağ günün şakasını yapmış sanırım Bir şaka da benden. Bu adam İçişleri Bakanı olacağım diyorsa, Sn. Soylu kesin kalacak demektir. Bir toplumsal barış projesi olan Millet İttifakı, göç ve sığınmacı problemini çözmeyi taahhüt etmiştir. Kazanmak için her yol mübah değildir."

Özdağ: Benim muhatabım Kılıçdaroğlu'dur

Sözcü TV'de soruları yanıtlayan Özdağ'a Temurci'nin bu açıklaması soruldu. Özdağ, Gelecek Partisi'nden kendisine gelen bu tepkiye şu sözlerle cevap verdi:

"Benim muhatabım Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kılıçdaroğlu'nun muhatabı da Davutoğlu'dur"

#Ümit Özdağ
#Gelecek Partisi
#Zafer Partisi
#Kemal Kılıçdaroğlu
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