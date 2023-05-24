Özdağ 'Gelecek Partisi'ne cevap vermiyorum' dedi ve ekledi: Benim muhatabım Kılıçdaroğlu'dur

Ümit Özdağ, Selim Temurci'nin kendisini eleştirmesi üzerine Gelecek Partisi'ni muhatap almadığını söyledi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda destekleyeceklerini açıkladı. Özdağ, Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sığınmacıları İçişleri Bakanı olarak göndereceğini söyledi.
Gelecek Partisi'nden Özdağ'a: Kazanmak için her yol mübah değildir
Özdağ'ın bu mesajı, Yedili Masa'nın ortaklarından Gelecek Partisi'nin tepkisine yol açtı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, bir paylaşım yaparak Özdağ'a şu sözlerle tepkisini gösterdi:
Özdağ: Benim muhatabım Kılıçdaroğlu'dur
Sözcü TV'de soruları yanıtlayan Özdağ'a Temurci'nin bu açıklaması soruldu. Özdağ, Gelecek Partisi'nden kendisine gelen bu tepkiye şu sözlerle cevap verdi: