Özdağ Kılıçdaroğlu'nu böyle eleştirmişti: Atatürk CHP’nin kapısından içeri giremezdi

Ümit Özdağ - Kemal Kılıçdaroğlu
ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan’ın ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleme kararının ardından gözler Zafer Partisi’ne çevrilmişti.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda destekleyeceklerini açıkladı.
Özdağ geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu'nun Atatürk çizgisinden ayrıldığını söylemişti.
"Atatürk CHP’nin kapısından içeri giremezdi"
Özdağ 'Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar' demişti
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda HDP destekli Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıklarını duyuran Özdağ, yaptığı diğer bir açıklamada, "Kılıçdaroğlu kazanırsa HDP desteği ile kazanır. 2024'te yerel seçimler olur. HDP, Güneydoğu Anadolu'da büyük bir atılım yapar. Belediye Başkanlıklarının büyük bir bölümünü ele geçirir. Örgütle HDP belediyeleri arasındaki etkileşim yoğunlaşır. HDP desteği ile geldiği ve devam ettiği için Kılıçdaroğlu bunlara dokunmaz. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler. Ve Türkiye iç savaşı başlar." ifadelerini yer vermişti.