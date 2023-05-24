Özdağ Kılıçdaroğlu'nu böyle eleştirmişti: Atatürk CHP’nin kapısından içeri giremezdi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda HDP destekli Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıklarını duyuran Özdağ, yaptığı diğer bir açıklamada, "Kılıçdaroğlu kazanırsa HDP desteği ile kazanır. 2024'te yerel seçimler olur. HDP, Güneydoğu Anadolu'da büyük bir atılım yapar. Belediye Başkanlıklarının büyük bir bölümünü ele geçirir. Örgütle HDP belediyeleri arasındaki etkileşim yoğunlaşır. HDP desteği ile geldiği ve devam ettiği için Kılıçdaroğlu bunlara dokunmaz. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler. Ve Türkiye iç savaşı başlar." ifadelerini yer vermişti.