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Özdağ Kılıçdaroğlu'nu böyle eleştirmişti: Atatürk CHP’nin kapısından içeri giremezdi

Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile anlaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun Atatürk çizgisinden ayrıldığını söylemişti. Muhalif gazeteci Şaban Sevinç'e konuk olan Özdağ "Atatürk’ün Tunceli dediği yere Dersim diyen bir genel başkan, Atatürk hayatta olsaydı CHP’nin kapısından içeri giremezdi." demişti.

13:36 . 24/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ümit Özdağ - Kemal Kılıçdaroğlu

Ümit Özdağ - Kemal Kılıçdaroğlu

ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan’ın ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleme kararının ardından gözler Zafer Partisi’ne çevrilmişti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda destekleyeceklerini açıkladı.

Özdağ geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu'nun Atatürk çizgisinden ayrıldığını söylemişti.



"Atatürk CHP’nin kapısından içeri giremezdi"

Bizim TV adlı Youtube kanalında muhalif gazeteci Şaban Sevinç'e konuk olan Özdağ
"Atatürk’ün Tunceli dediği yere Dersim diyen bir genel başkan, Atatürk hayatta olsaydı CHP’nin kapısından içeri giremezdi."
demişti.

Özdağ 'Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar' demişti

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda HDP destekli Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıklarını duyuran Özdağ, yaptığı diğer bir açıklamada, "Kılıçdaroğlu kazanırsa HDP desteği ile kazanır. 2024'te yerel seçimler olur. HDP, Güneydoğu Anadolu'da büyük bir atılım yapar. Belediye Başkanlıklarının büyük bir bölümünü ele geçirir. Örgütle HDP belediyeleri arasındaki etkileşim yoğunlaşır. HDP desteği ile geldiği ve devam ettiği için Kılıçdaroğlu bunlara dokunmaz. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler. Ve Türkiye iç savaşı başlar." ifadelerini yer vermişti.


15 Temmuz'da bozguna uğrayan FETÖ'cülerin şifreli paylaşımlar yaptıkları sosyal medya hesabı ortaya çıktı
15 Temmuz'da bozguna uğrayan FETÖ'cülerin şifreli paylaşımlar yaptıkları sosyal medya hesabı ortaya çıktı

15 Temmuz darbe girişiminde bozguna uğrayan FETÖ'cülerin Twitter'da 'Enes Halifekan' isminde 'cennet_dunya' rumuzlu bir hesaptan şifreli mesajlar paylaştığı tespit edildi. Şubat 2016'da açılan ve 2017 yılından bu yana aktif olarak kullanılmayan hesaptan, 162 binden fazla tweet atıldığı ortaya çıktı. Hesapta; 15 Temmuz darbe girişimi, 13 Mart Ankara saldırısı, 2016'daki Gaziantep'te gerçekleşen patlama ve Rusya Büyükelçisine yapılan saldırı gibi pek çok önemli olayın günler öncesinden şifreli mesajlar ile paylaşıldığı belirlendi. Muhalefete ilişkin dikkat çeken paylaşımların da yer aldığı Twitter hesabında, darbe girişiminin gerçekleşmesinin ardından hain darbecilere destek paylaşımları da yer alıyor.

#Ümit Özdağ
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Atatürk
#Zafer Partisi
8 dakika önce
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