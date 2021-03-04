Özdağ'ın istifa konuşmasındaki sert sözlerine İYİ Partililerden tepkiler
"Türk gençlerini aldatanlarla, keselerini vatanından çok sevenlerle aynı partide olmam" sözleriyle istifasını açıklayan Ümit Özdağ, İYİ Parti'ye yönelik sert ifadeler kullanmıştı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Özdağ'ın istifası ve sözlerine ilişkin "Çok kaba sözlere, ağır ithamlara maruz kaldık" dedi. İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat ise, "Genel merkez açıklamasını yapacaktır. Zaten vicdanlarda istifa etmişti" ifadelerini kullandı.
Mahkeme kararıyla İYİ Parti'ye dönen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Anayasanın ilk dört maddesini değiştirmek isteyenlerle, Türk gençlerini aldatanlarla, Türk milliyetçilerini dışlayanlarla, HDP'nin kapatılmasına karşı çıkanlarla, onlarla aynı masada oturanlarla, keselerini vatanından daha fazla sevenlerle ve siyasi omurgasızlarla aynı yerde bulunmam mümkün değildir" sözleriyle İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklamıştı.
"Çok ağır ithamlara maruz kaldık"
Özdağ'ın istifası sonrası İYİ Partililerden ilk tepkiler gelmeye başladı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, partisinden istifasına ilişkin, "Biz, bir partiden ayrılarak kurulduk. Ayrılış sonrası çok kaba sözlere, ağır ithamlara maruz kaldık. Bizim, bizden ayrılanlara kabalık etmemeye kavlimiz var" dedi.
"Zaten vicdanlarda istifa etmişti"
İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat ise, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partilerinden istifasına ilişkin, "Genel merkez açıklamasını yapacaktır. Biz de istifasını biraz önce duyduk. Hayırlı olsun. Zaten vicdanlarda istifa etmişti" ifadelerini kullandı.