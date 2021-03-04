Özdağ'ın istifa konuşmasındaki sert sözlerine İYİ Partililerden tepkiler

Mahkeme kararıyla İYİ Parti'ye dönen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Anayasanın ilk dört maddesini değiştirmek isteyenlerle, Türk gençlerini aldatanlarla, Türk milliyetçilerini dışlayanlarla, HDP'nin kapatılmasına karşı çıkanlarla, onlarla aynı masada oturanlarla, keselerini vatanından daha fazla sevenlerle ve siyasi omurgasızlarla aynı yerde bulunmam mümkün değildir" sözleriyle İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklamıştı.

"Çok ağır ithamlara maruz kaldık"

Özdağ'ın istifası sonrası İYİ Partililerden ilk tepkiler gelmeye başladı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, partisinden istifasına ilişkin, "Biz, bir partiden ayrılarak kurulduk. Ayrılış sonrası çok kaba sözlere, ağır ithamlara maruz kaldık. Bizim, bizden ayrılanlara kabalık etmemeye kavlimiz var" dedi.

GÜNDEM Ümit Özdağ İYİ Parti'den istifa etti: Keselerini vatanından fazla sevenlerle aynı yerde olamam

GÜNDEM Akşener'den Özdağ'ın istifasına ilk yorum: Kendisine başarılar diliyorum

"Zaten vicdanlarda istifa etmişti"

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat ise, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partilerinden istifasına ilişkin, "Genel merkez açıklamasını yapacaktır. Biz de istifasını biraz önce duyduk. Hayırlı olsun. Zaten vicdanlarda istifa etmişti" ifadelerini kullandı.

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OYNAT 01:59 Ümit Özdağ: HDP ile masaya oturanlarla aynı partide bulunmam mümkün değildir, İYİ Parti'den istifa ediyorum İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısıyla İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Özdağ, 'Siyasi omurgasızlarla, HDP'yle masaya oturanlarla, HDP'nin kapatılmasına karşı çıkanlarla, Türk gençlerini aldatanlarla aynı partide bulunmam mümkün değildir. Ben kendimi bildim bileli Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğini savundum, savunmaya devam ediyorum. Akşener beni ihraç edecek kadar cesur değildir ama ben kurucusu olduğum İYİ Parti'den istifa ediyorum.' ifadelerini kullandı.

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OYNAT 01:52 Ümit Özdağ: Akşener, HDP'nin Kars'ı kazanmasının önünü açtı İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özdağ istifa nedenlerinden birinin İyi Parti'nin Kars'tan adayını çekmemesinden dolayı Kars'ı HDP'nin kazanması olduğunu belirterek 'Sonuçta HDP Kars'ı, Akşenir'in yanlış tutumundan, adayı çekmemesinden dolayı kazandı. Akşener HDP'nin Kars'ı kazanması karşısında sessiz kalmıştır. Bu sürecin önünü açmıştır. Bu süreci durduracak mükemmel bir çözüm, hatta mükemmel ötesi bir çözüm önüne konmasına rağmen bunu reddetmiştir' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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