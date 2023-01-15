'Özel' bir tiyatroydu: Bunlar FETÖ'nün eski iddiaları

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili iddialarını eleştirdi. Özel’in “Bülent Turan, Meclis’te yanıma geldi ‘Bakanı istifa ettirecek dosya bekledim’ açıklamasına tepki gösteren Turan, “Genel Kurul kayıtlarında vardır; karşılaştığımızda toplam 15 saniye içinde gülerek ‘Genel Başkan olma rüyaları görüyorsun, iki gündür ‘Beni öldürecekler’ diyorsun, beklentiyi yükseltiyorsun, bu mu açıklamaktan korktuğun dosya, bunlar FETÖ’nün eski iddiaları’ dedim” şeklinde konuştu. Özel’e yakışan bir tiyatro izlediklerini kaydeden Turan şunları kaydetti: “Çok anlamsız, gereksiz iddialarda bulundu. O iddiaların da FETÖ’nün iddiaları olduğu ortaya çıktı. Bir danışman para kazanacak diye siyasal yapı bedel ödemez. Bu iddialar daha önce yapılmış, bakanlık yalanlamış. Özgür Bey genel başkanlık iddiası olan biridir. O yüzden ucuz polemiklerin, FETÖ iddialarının genel başkanlık iddiası olan kişiye yakışmadığını düşünüyorum. Başka bir kulvarda olması gerektiğini düşünüyorum, yoksa kendisi kaybeder.”

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GÜNDEM Sözcü ve Özgür Özel'in iddialarına Bakan Soylu'nun danışmanı Emin Şen'den sert tepki