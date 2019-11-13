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ZONGULDAK

Özel ekip sır cinayeti kuyumcuda çözdü: Ağlayarak başsağlığı dilemiş

Zonguldak'ta kaybolduktan 4 gün sonra evinin 200 metre uzağında çalıkların altında cesedi bulunan yaşlı kadının cinayete kurban gittiğini belirleyen özel ekip katil zanlısı bulabilmek için yaptığı incelemede kadının bileziğinin ve küpelerinin olmadığını tespit etti. Titizlikle yürütülen çalışma sonucu kadının bileziği ve küpesi bir kuyumcuda bulundu. Güvenlik kamerası incelendiğinde kadının komşusu Ahmet Sarı'nın altınları bozdurduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan Sarı'nın cenazeye katılarak kadının damadı ve kızına ağlayarak başsağlığı dilediği ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Ahmet Sarı, öldürdüğü kadının cenazesine katılmış
Ahmet Sarı, öldürdüğü kadının cenazesine katılmış

Zonguldak'ta 18 Eylül'de evine 200 metre uzaklıktaki ormanlık alanda cesedi bulunan Sultan Biryan'ın (69) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan komşusu Ahmet Sarı (53), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayeti çözmek için özel ekip kuran polis, Sarı'nın olaydan sonra kadının üzerindeki bilezik ve küpeleri kuyumcuya sattığını tespit etti. Ölen kadının damadı Yahya Kasımfırtına ise şüphelinin cenazede kendilerine başsağlığı dileyerek, ağladığını söyledi.

DHA
Sultan Biryan

CİNAYETİ ÇÖZMEK İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU

  • Yeni Mahalle Dilektepe Sokak'ta eşi ve engelli kızıyla birlikte yaşayan 5 çocuk annesi Sultan Biryan, 14 Eylül'de kestane toplamak için evden çıktı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Biryan'ın cesedi, kaybolduktan 4 gün sonra evine 200 metre mesafedeki ormanlık alanda üzeri çalılarla kapatılmış şekilde bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Biryan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, cinayeti çözmek için özel ekip kurdu.

DHA
Sultan Biryan'ın cansız bedeni 4 gün sonra bulundu.

Ekip, Biryan'ın komşusu Ahmet Sarı'nın bir kuyumcuda bilezik ve küpe bozdurduğunu tespit etti. Yapılan çalışmada ziynet eşyalarının Biryan'a ait olduğu belirlendi. Ardından fiziki takibe alınan Ahmet Sarı'nın telefonu da dinlemeye alındı.

TUTUKLANDI

Delilleri toplayan polis, savcı talimatıyla Ahmet Sarı'yı dün evinde gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen Ahmet Sarı'ya kuyumcudaki görüntüleri izletilince susma hakkını kullanmak istedi.

  • Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ahmet Sarı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet Sarı, nöbetçi mahkeme tarafından 'kasten öldürme' ve 'gasp' suçlarından tutuklandı.

CENAZEYE KATILMIŞ, AĞLAYARAK BAŞSAĞLIĞI DİLEMİŞ

Sultan Biryan’ın damadı Yahya Kasımfırtına, tutuklanan Ahmet Sarı’nın kayınvalidesinin cenazesine katıldığını ve ağlayarak kendilerine başsağlığı dilediğini söyledi.

DHA
Ahmet Sarı katil zanlısı olarak tutuklandı.
  • Şüpheli olarak gözaltına alındığını öğrendiklerinde büyük üzüntü yaşadıklarını anlatan Kasımfırtına, "Haberi dün akşam aldık. Ahmet Sarı’nın yakalandığını kuyumcuda bileziği bozdururken resmi olduğunu söylediler. Bileziklerine eşim baktı. Onun olduğunu tespit etti. Küpe İki küpesi ve bir bileziği vardı. Şu anda tutuklandı. Büyük ihtimal maddiyat. O bilezikleri almak için yaptı. Çalışmayan biriydi. Bilezikleri almak için yaptı diye düşünüyoruz. Her zaman evlerine giden yemeğini yiyip içen biriymiş. Benim tarafım ondan şüphelenmişti baştan beri açıkçası. Olayın olduğu gün bilezikleri bozdurmuş. O sabah hemen saat 10.00 da bozdurmuş bilezikleri. Bana geldi başsağlığı diledi. Eşime başsağlığı dilerken titremiş. Aynı zamanda cenazesinde ağlamış. Katil içinde olur derle ya gerçekten içimizdeymiş. Cenazeye katılmış. O anda tabi biz üzüntümüz var. Ağlamış orada" dedi.

DHA
Ahmet Sarı

DHA
Sultan Biryan'ın cansız bedeni ekipler tarafından morga kaldırılırken.
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