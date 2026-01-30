Özel kalemi ATM memuru çıktı

20 Ekim 2025'teki CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde yeniden CHP İl Başkanı seçilen Özgür Çelik’in Özel Kalem Müdürü Şefik Durdu’nun, Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü kadrosunda olduğunu ve maaşını buradan aldığı ileri sürüldü. Benzer bir iddia da CHP Parti Meclisi Üyesi Sinem Kırçiçek'e ilişkin dile getirildi. Kırçiçek’in kardeşi Muhammet Umut Kırçiçek'in de Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde maaş aldığı öne sürüldü.