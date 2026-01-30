Yeni Şafak
Özel kalemi ATM memuru çıktı

Uğur Duyan
04:00 30/01/2026, Cuma
G: 30/01/2026, Cuma
Şefik Durdu, Özgür Çelik.
Şefik Durdu, Özgür Çelik.

CHP İstanbul İl Başkanlığı ile Beşiktaş Belediyesi ekseninde ‘bankamatik memuru’ iddiaları tekrar gündeme geldi.

20 Ekim 2025'teki CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde yeniden CHP İl Başkanı seçilen Özgür Çelik’in Özel Kalem Müdürü Şefik Durdu’nun, Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü kadrosunda olduğunu ve maaşını buradan aldığı ileri sürüldü. Benzer bir iddia da CHP Parti Meclisi Üyesi Sinem Kırçiçek'e ilişkin dile getirildi. Kırçiçek’in kardeşi Muhammet Umut Kırçiçek'in de Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde maaş aldığı öne sürüldü.

BU İLK DEĞİL

CHP'de son dönemde farklı belediyelerde de benzer iddialar kamuoyuna yansımıştı. Bazı il ve ilçe belediyelerinde parti yöneticileri, yakınları veya danışman konumundaki isimlerin belediye kadrolarında görev aldığı, fiilen çalışıp çalışmadıkları konusunda soru işaretleri bulunduğu yönünde iddialar gündeme gelmişti.



