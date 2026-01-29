Suç örgütlerine CİMER darbesi: Vatandaş ihbar etti çeteler çökertildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nin (CİMER), vatandaşın sorunlarını ilgili kurumlara ileten bir “iletişim köprüsü” işlevi görmesinin yanında, duyarlı başvuruların suç örgütlerinin deşifre edilmesinde etkili bir araç haline geldiği ifade edildi. Başvuruların titizlikle incelenmesi sonrasında kamuoyunun yakından takip ettiği birçok dosyada operasyonlar gerçekleştirildi, örgüt üyeleri yakalanarak cezaevine gönderildi.

“Yenidoğan Çetesi” ihbarla gün yüzüne çıktı

CİMER’e yapılan bir şikâyetin incelenmesiyle “Yenidoğan Çetesi” olarak bilinen organize yapıya yönelik operasyon başlatıldı. İddiaya göre örgüt, haksız kazanç amacıyla bebekleri bazı özel hastanelerin yenidoğan bakım ünitelerine sevk ediyor ve ölümlerine neden olan bir düzen kuruyordu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sürece ilişkin “Bir tane CİMER başvurusu ile bir çeteyi çökerttik” sözleriyle dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Kale” operasyonu ile 126 gözaltı

Ankara’nın Kale Mahallesi’nde bir annenin CİMER’e yaptığı başvuru üzerine yürütülen soruşturmada uyuşturucu satıcılarına yönelik detaylı inceleme yapıldı. Yağma, tehdit ve uyuşturucu ticareti iddialarıyla bir suç örgütüne yönelik düzenlenen “Kale” operasyonunda 126 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Adnan Oktar dosyasında Cimer ihbarları

2018’de kamuoyunda “kedicikler” olarak bilinen Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonlarda da CİMER ihbarlarının etkili olduğu aktarıldı. Örgütün iç işleyişi ve özellikle finansal yapısına dair önemli bilgiler içeren bir ihbarın, soruşturmanın seyrinde kritik rol oynadığı kaydedildi.

Polat çiftine yönelik mali soruşturma

Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik kara para aklama suçlamasıyla yürütülen süreçte de CİMER’e yapılan şikâyet başvurusu üzerine operasyon başlatıldığı belirtildi. Polat çiftine yönelik mali soruşturmalarda “çok sayıda hukuksuzluk tespit edildiği” kaydedildi.

Usulsüz konut satışı iddiası

Ekim 2024’te CİMER’e yapılan “usulsüz gayrimenkul satışı” başvurusu üzerine başlatılan soruşturmada, yabancılara sahte yollarla vatandaşlık sağladığı öne sürülen bir çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda 41 kişi gözaltına alındı, 870 kişinin vatandaşlığının iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

“Fergıo House” başvurusu sonrası soruşturma

Müstehcen içerikli videolar paylaşmak ve yasa dışı faaliyet yürütmekle suçlanan “Fergio House” adlı yapının da CİMER’e gelen bir başvurunun ardından başlatılan soruşturma sürecinde çökertildiği ifade edildi.

“Ucuz çakıl” ve “naylon fatura”

CİMER’e yapılan bir şikâyet başvurusunda, tonu 70 lira olduğu belirtilen kıymetli çakılın 23 liraya ihale edildiği, bu yolla devlete 53 milyon lira zarar verildiği iddiası gündeme taşındı. Bir başka başvuruda ise CHP Mamak İlçe Başkanlığı’nın 1,2 milyon liralık “naylon fatura” kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddia edildi. Süreçte ilçe başkanı Behçet Akdulum’un CHP Genel Merkezi tarafından görevden alındığı bilgisi yer aldı.

Güneş santrali vaadiyle dolandırıcılık

Vatandaşların CİMER’e yaptığı başvurular sonucunda, güneş santrali vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı öne sürülen Kainat Holding, Enerji Tarlası ve İhya Holding’e ilişkin sistemin çökertildiği ve ilgili kurumların hızlı çözüm sunduğu ifade edildi.

Kayıp Osmanlı sancağı Cimer'le iade

2003’te Hadim Büyük Camii’nden çalındığı, Bursa Osmangazi’de satılmak istenirken ele geçirildiği ve Bursa Müze Müdürlüğüne teslim edildiği belirtilen Osmanlı Sancağı’nın, bir vatandaşın CİMER başvurusu üzerine bulunduğu yerden alınarak Hadim Kaymakamlığına teslim edildiği kaydedildi.

Özlem ve Tayyar Öz soruşturması

Bir CİMER başvurusunda Özlem ve Tayyar Öz’ün iş yerlerini ruhsatsız işlettiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

2025’te 5 milyon 525 bin başvuru

Verilere göre CİMER, 2025 yılında 5 milyon 525 bin başvuru aldı. Başvuruların yüzde 96,8’i cevaplandırıldı. Ortalama işlem süresi 11 güne kadar düştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın 2018’de kurulmasından bu yana CİMER’e yapılan toplam başvuru sayısı ise 41 milyon 672 bin 446’ya ulaştı.











