CİMER’e bir yılda 5,5 milyon başvuru yapıldı: Yüzde 96.8’ine yanıt verildi

"Kamu sektörü kategorisinde 'Engelsiz CİMER', kriz yönetimi kategorisinde 'CİMER Deprem Acil' projeleriyle iki prestijli ödüle layık görüldü. Bu başarı CİMER'in kapsayıcı, hızlı ve güvenilir kamu iletişiminde uluslararası ölçekte örnek bir model olduğunu bir kez daha tescilledi. 2026'da CİMER sisteminin yenilenmesi ve yapay zeka entegrasyonu kapsamında yürütülmesi planlanan çalışmalarla sistem verimliliğinin en üst seviyeye çıkarılması, daha hızlı, etkin, kaliteli ve vatandaş odaklı bir hizmet sunulması amaçlanıyor. Ayrıca 2026'da hayata geçirilecek yoğun eğitim programı ile kullanıcılar nezdinde CİMER'in önemine yönelik farkındalığın artırılması ve cevap kalitesinin yükseltilmesi planlanıyor."