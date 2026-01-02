CİMER’e bir yılda 5,5 milyon başvuru yapıldı: Yüzde 96.8’ine yanıt verildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan başvurulara ilişkin güncel verileri kamuoyuyla paylaştı.CİMER'e geçen yıl 5 milyon 525 bin başvuru yapıldığı belirtilen paylaşımda, 2018'den bu yana yapılan başvuru sayısının ise 41 milyonu aştığı belirtildi.
İletişim Başkanlığı'nın NSosyal hesabından, CİMER'in 2025 yılı çalışmalarına ilişkin bir video paylaşıldı.
Başvuruların yüzde 96,8'inin cevaplandırıldığı aktarılan açıklamada, şu bilgiler verildi:
Mobil uygulama ve 374 analiz raporu
Vatandaşların teknoloji kullanım pratikleri dikkate alınarak 2025'te CİMER mobil uygulamasının devreye alındığı anımsatılan paylaşımda, kullanıcı dostu arayüzü ve hızlı erişim imkanıyla dikkati çeken mobil uygulamanın, CİMER'in dijital dönüşüm sürecine katkı sağlayarak erişilebilirliği artırdığı vurgulandı.
Paylaşımda, katılımcı demokrasi yaklaşımı doğrultusunda yürütülen analiz ve raporlama faaliyetleri ile gündem oluşturan konuların, vatandaş taleplerinin, görüşlerinin ve şikayetlerin düzenli olarak raporlanarak karar alıcılara sunulduğu belirtildi.
Bu kapsamda 2025'te CİMER'de 374 raporun ilgili kurum ve yetkililerle paylaşılarak vatandaşların politika yapım sürecine dahil olmasına zemin hazırlandığı aktarılan paylaşımda, vatandaş memnuniyetini artırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla düzenlenen eğitimlere 3 bin 168 kişinin katılım sağladığı ifade edildi.
Engelsiz ve kriz odaklı CİMER’e çifte ödül
CİMER'in Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği tarafından düzenlenen "2025 Altın Küre Mükemmellik Ödülleri" kapsamında iki kategoride ödül aldığı anımsatılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: