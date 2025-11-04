İstanbul'daki okullar depreme dayanıklı mı? CİMER başvuruları sonrası MEB'den flaş açıklama

23 Nisan 2025’te Marmara açıklarında meydana gelen depremin ardından Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), İstanbul’daki okul binalarını kapsamlı bir inceleme sürecine aldı. Deprem sonrasında veliler ve öğrenciler tarafından CİMER’e yapılan bildirimler üzerine, kent genelindeki eğitim kurumlarında güvenlik ve dayanıklılık denetimleri gerçekleştirildi. Peki, İstanbul’da okullar depreme dayanıklı mı? İşte detaylar.
Marmara açıklarında 23 Nisan 2025’te yaşanan depremin ardından Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), İstanbul’daki okulların depreme dayanıklılığını yeniden değerlendirdi. Veliler ve öğrenciler tarafından CİMER’e iletilen bildirimler doğrultusunda başlatılan çalışmalarda, kent genelindeki eğitim kurumlarının acil çıkış sistemlerinden yapısal güvenliğine kadar kapsamlı bir denetim süreci yürütüldü.
"İSTANBUL'DAKİ OKULLAR GÜVENLİ"
Depremden sonra hasar bildirimi yapılan iki okulda Valilik teknik personelince yapılan incelemelerde yapısal hasar bulunmadığı tespit edildi. Bakanlık yetkilileri, yapılan denetimler sonrası İstanbul’daki okulların deprem riski açısından güvenli olduğunu bildirdi.
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında bugüne kadar 1.510 okul binası incelendi; 1.432’si riskli bulunarak boşaltıldı. Bu binalardan 423’ü yeniden yapıldı, 838’i güçlendirildi. Böylece toplam 1.449 okul depreme dayanıklı hale getirildi.
AFETLERE KARŞI KAPSAMLI EĞİTİM VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARI
Millî Eğitim Bakanlığı, yalnızca İstanbul’da değil, Marmara bölgesi ve Türkiye genelinde olası afetlere karşı kapsamlı farkındalık ve koordinasyon çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda:
Afet Farkındalık Eğitimleri düzenli olarak veriliyor; her öğretim döneminde okullarda en az 3 yangın ve 5 deprem tatbikatı yapılıyor.
MEB AKUB (Arama Kurtarma Birimi) üyesi 495 öğretmen afet eğitici eğitimlerini tamamladı; bu ekipler tarafından bugüne kadar 15 bin 764 Afet Okul Sorumlusu yetiştirildi.
Her okulda arama-kurtarma, yangın söndürme ve ilk yardım ekipleri oluşturuldu, tahliye planları uygulamalı olarak deneniyor.
"GENÇ MEB AKUB” faaliyetiyle öğrencilerin afet bilinci kazanması hedefleniyor; ortaöğretim öğrencileri akran danışmanlığıyla tatbikatlara aktif olarak katılıyor.
“HAZIRLIKLI OKUL, GÜVENLİ TOPLUM”
Bakanlık yetkilileri, afet farkındalığının yalnızca tatbikat ve eğitimlerle sınırlı olmadığını, okul yöneticilerinden velilere kadar tüm paydaşların sürece aktif katılımının esas olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi paylaşıyor: “Her okulun afet anında hızlı, planlı ve güvenli şekilde hareket edebilmesi için çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Güvenli okul, bilinçli öğrenci ve hazırlıklı toplum hedefiyle tüm eğitim kurumlarımızda afet farkındalığını güçlendiriyoruz.”
İSTANBUL'DAKİ TOPLAM OKUL SAYISI
2019 verilerine göre İstanbul'da 3.790 özel ve 3.647 devlet okulu olmak üzere toplamda 7.437 okul bulunmaktadır. Bu okullar okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarını kapsıyor.