Özel okul zammı yüzde 65: ÜFE değil TÜFE baz alındı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel okul zammının yüzde 65 olarak belirlendiğini açıkladı. Özel okul temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Mahmut Özer, toplantının ardından yaptığı açıklamada, sadece yapılacak ücret artışını konuşmadıklarını belirterek, “Aynı zamanda özel öğretim kurumlarının kalitesinin artması, hizmetiyle ilgili ihtiyaç duydukları desteklerle ilgili bakanlık olarak neler yapabiliriz, onları da kapsamlı bir şekilde değerlendirdik” dedi.

ZAM BELİRLEMEDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Bir değişikliğe giderek Üretici Fiyat Endeksi’nden (ÜFE) ziyade Tüketici Fiyat Endeksi’ni (TÜFE) baz alacak şekilde ücret artışını belirlediklerini belirten Özer, yeni yıl için belirlenen zam oranına ilişkin şunları söyledi: “Hem 2023 yılı enflasyon beklentisinin düşük olması hem de velilerimizin bu süreçlerde desteklenmesi bağlamında Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023 fiyatlarının yüzde 65 olarak belirlenmesi kararını aldık.”

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Mahmut Özer

YETERSİZ BULDULAR

Özel öğretim kurumları yöneticilerinin yüzde 65 oranını yetersiz bulduğunu kaydeden Bakan Özer, “Özel öğretim kurumları yöneticileriyle de bu oranı konuştuk, tartıştık. Buradaki arkadaşların tamamı bu fiyatın yetersiz olduğuyla ilgili kanaatlerini bize ifade ettiler. Ben özgür bir şekilde görüşlerini bizlerle paylaştıkları için kendilerine müteşekkirim. Ama biz hem hükümet olarak hem de Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023 yılındaki enflasyon beklentilerini ve TÜFE’yi dikkate alarak hem de velilerimizi destekleme anlamında böyle bir karar aldık. Bu kararı bugünden itibaren uygulamaya sokmuş olacağız” ifadelerini kullandı.