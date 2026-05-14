Özel parayı böyle istedi: Sağlam bir paket olarak valizime koy

Rüşvet suçlamasıyla tutuklanıp görevden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın itirafları CHP’yi sallıyor. Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itiraflarda bulunan, önceki gün de kendi talebiyle savcılığa ek ifade veren Yalım, şaibe iddiaları nedeniyle yargıya taşınan 4-5 Kasım 2023’teki 38’inci Olağan Kurultay’dan önce Özgür Özel’e 1,2 milyon TL verdiğini tüm detaylarıyla anlattı.

DUVARIN ÜSTÜNE KOY ARACINA DÖN

24 Eylül’deki Manisa il kongresinden sonra Özel’in yönlendirmesiyle evin bahçe duvarına 200 bin TL bıraktığını belirten Yalım, “Eve yaklaşınca WhatsApp üzerinden Özel’i aradım. 200 bin TL getirdiğimi, paranın poşet içinde olduğunu söyledim. Giriş kapısının kenarındaki duvarın üzerine bırakmamı, sonra aracıma geri dönmemi söyledi” demişti. Yalım, 200 bin TL verdikten sonra Özel’in kendisinden yine para istediğini ve bu kez de 1 milyon TL verdiğini kaydetti.

DİKKAT ÇEKEN YAZIŞMALAR

Özkan Yalım ve Özgür Özel arasında geçen 1 milyon TL ile ilgili WhatsApp yazışmaları dikkat çekti. Yalım’ın beyanına göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Ne kadar para verebilirsen o kadar ayarla, kendi bütçene göre belirle” diyor. Yalım 1 milyon TL ayarladığını ifade edince bu kez Özel, 13 Ekim’de “Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli’de benim mavi valizimin içerisine koy” diye mesaj gönderiyor.

ÖZEL’İN ARABASIYLA GELİP ALDI

Yalım parayı, Özel 1 gün sonra 14 Ekim’de kurultay delegeleriyle buluşmak için Denizli’ye geldiğinde teslim ettiğini söyledi. O gün de Özel’le WhatsApp’tan irtibata geçtiğini belirten Yalım şu bilgileri verdi: “1 milyon TL getirdiğimi, nasıl teslim edeceğimi sordum. ‘Demirhan’la hallet’ dedi. Demirhan Gözaçan’la görüştük. Özgür Özel’e ait araçla geldi. Kendisine koyu renkli spor bir çanta içinde 1 milyon TL teslim ettim. Gözaçan çantayı Özel’in aracına koydu.”





Belediye başkan yardımcısı şahit

Özkan Yalım, Özel’e iki ayrı zamanda para vermesine ilişkin şahidi olduğunu söyledi. Yalım, şu anki Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan’ın, bahçe duvarına bırakılan 200 bin TL’ye de Özel’in yakın arkadaşı olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Demirhan Gözaçan’a teslim edilen 1 milyon TL’ye de şahit olduğunu ifade etti.



