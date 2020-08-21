Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Özgür Demirtaş Karadenizde doğalgaz bulundu iddialarını hazmedemedi
POLİTİKA

Özgür Demirtaş 'Karadeniz'de doğalgaz bulundu' iddialarını hazmedemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Cuma günü milletimize müjde vereceğim” sözleri Türkiye’nin iki gündür en çok konuştuğu konulardan oldu. Reuters haber ajansı, dün iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde 'Karadeniz'de bulunan Tuna 1 kuyusunda doğalgaz bulunduğunu' iddia etti. Gündeme bomba gibi düşen iddiayı hazmedemeyenler de oldu. Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından bu tarihi gelişmeyi itibarsızlaştırmak için "Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela’da, bir Bidon Petrol, bir tane Damak Çikolata bile etmiyor..." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Prof. Dr. Özgür Demirtaş
Prof. Dr. Özgür Demirtaş

Türkiye'nin merakla beklediği müjdeli haber bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Milyonların heyecanla beklediği haber hakkında dün İngiliz haber ajansı Reuters'ın çok konuşulan bir iddia ortaya atmıştı. İki Türk yetkiliye dayandırılan haberde “Karadeniz'de bulunan Tuna 1 kuyusunda doğalgaz bulunduğunu" öne sürülmüştü.

Türkiye ve dünya sürprizi bekliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi bugün 15.00’te İstanbul’da açıklayacak
GÜNDEM
Türkiye ve dünya sürprizi bekliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi bugün 15.00’te İstanbul’da açıklayacak

Karadeniz karış karış taranıyor: Büyük müjde Karadeniz açıklarında bulunduğu iddia edilen doğal gaz kaynağı mı?
EKONOMİ
Karadeniz karış karış taranıyor: Büyük müjde Karadeniz açıklarında bulunduğu iddia edilen doğal gaz kaynağı mı?

Cuma günü bir müjde vereceğiz: Türkiye'de açılacak yeni dönem ne ile başlayacak?
GÜNDEM
Cuma günü bir müjde vereceğiz: Türkiye'de açılacak yeni dönem ne ile başlayacak?

Kullanıcılardan tepki yağdı

Bu gelişmeleri hazmedemeyenlerden biri de Prof. Dr. Özgür Demirtaş oldu. Demirtaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela’da, bir Bidon Petrol, bir tane Damak Çikolata bile etmiyor..." ifadelerini kullandı. Demirtaş'ın paylaşımına kullanıcılardan tepki topladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net açıklama: Doğu Akdeniz'de yeni Sevr'e boyun eğmeyeceğiz
OYNAT 01:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net açıklama: Doğu Akdeniz'de yeni Sevr'e boyun eğmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'ne konuştu. Doğu Akdeniz'de istikbal mücadelesi verildiğini belirten Erdoğan, ''Yeni Sevr'e boyun eğmeyeceğiz' dedi.

Yunanistan'da Türkiye manşetleri: Erdoğan ne müjde verecek?
DÜNYA
Yunanistan'da Türkiye manşetleri: Erdoğan ne müjde verecek?

Doğalgaz faturamız 13 milyar dolar: Erdoğan doğal gaz rezervi müjdesi verirse büyük bir yükten kurtulacağız
EKONOMİ
Doğalgaz faturamız 13 milyar dolar: Erdoğan doğal gaz rezervi müjdesi verirse büyük bir yükten kurtulacağız

Kendisiyle çelişen ifadeleri ortaya çıktı

Ancak Demirtaş'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir paylaşım kendisiyle çeliştiğini ortaya koydu. Türkiye'nin elektrik ve doğalgazı dolarla aldığını, dışa bağımlılığın ortadan kalkması gerektiğini işaret eden Demirtaş, "Dolarla işimiz var:1) İhracat yapmak için dışarıdan aldığımız tüm Ara Mallar Dolarla. 2) Elektrik Dolarla. 3) Doğalgaz Dolarla. 4) Yediğimiz gıdaların tohumları Dolarla. 5) Gübre Dolarla." tweet'ini atmıştı.

Abone Ol Google News
Aferin size çocukken

Aferin size çocukken

Arkadaşının omzuna çıkıp bayrağı düzeltti...
Türkiyeninhavadaki yeni ordusu

Türkiye'nin
havadaki yeni ordusu

​Yüzlercesi aynı anda havalanıp hedefe yöneliyor.
PKKnın kaçırdığı çocuklarına kavuşmak için bekliyorlar: Evlat nöbetinde bir yıl geride kaldı

Araçlar mahsur kaldı

Araçlar mahsur kaldı

​İstanbul'da yağış sonrası yollar göle döndü.

Yunanistan'ın Türkiye ile savaşı göze alması Atina için tam bir aptallık.
Bakasetas'da <br>sona doğru

Bakasetas'da
sona doğru

​​Fenerbahçe, bir transferi daha bitiriyor.
Sağlıklı Ev projesini anlattı

Sağlıklı Ev projesini anlattı

Dünyada deniz manzarasının yerini orman manzarası aldı
Faturalar<br>3 ay ertelenecek

Faturalar
3 ay ertelenecek

​Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Milan'ın teklifi <br>reddedildi

Milan'ın teklifi
reddedildi

​​Abdülkadir için istenilen bonservis ortaya çıktı.
Meteoroloji'den<br>İstanbul'a uyarı

Meteoroloji'den
İstanbul'a uyarı

​Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara dikkat...
Polis kapıları<br>tek tek çalıp uyardı

Polis kapıları
tek tek çalıp uyardı

​İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması..
Türkiye ve dünya sürprizi bekliyor

Türkiye ve dünya sürprizi bekliyor

Erdoğan büyük müjdeyi bugün 15.00'te İstanbul'da açıklayacak.
​Kariye Camii<br>ibadete açılıyor!

​Kariye Camii
ibadete açılıyor!

1945'te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilen cami kapılarını açıyor.
Karadeniz karış karış taranıyor

Karadeniz karış karış taranıyor

1970'de Karadeniz'de başlayan doğal gaz arama serüvenine ilişkin tüm detaylar.
Allah sana<br>yardım etmeyecek

Allah sana
yardım etmeyecek

​ABD polisinden öldürdüğü siyahi Müslüman gence skandal sözler!

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.