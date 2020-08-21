Özgür Demirtaş 'Karadeniz'de doğalgaz bulundu' iddialarını hazmedemedi

Türkiye'nin merakla beklediği müjdeli haber bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Milyonların heyecanla beklediği haber hakkında dün İngiliz haber ajansı Reuters'ın çok konuşulan bir iddia ortaya atmıştı. İki Türk yetkiliye dayandırılan haberde “Karadeniz'de bulunan Tuna 1 kuyusunda doğalgaz bulunduğunu" öne sürülmüştü.

GÜNDEM Türkiye ve dünya sürprizi bekliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi bugün 15.00’te İstanbul’da açıklayacak

EKONOMİ Karadeniz karış karış taranıyor: Büyük müjde Karadeniz açıklarında bulunduğu iddia edilen doğal gaz kaynağı mı?

GÜNDEM Cuma günü bir müjde vereceğiz: Türkiye'de açılacak yeni dönem ne ile başlayacak?

Kullanıcılardan tepki yağdı

Bu gelişmeleri hazmedemeyenlerden biri de Prof. Dr. Özgür Demirtaş oldu. Demirtaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela’da, bir Bidon Petrol, bir tane Damak Çikolata bile etmiyor..." ifadelerini kullandı. Demirtaş'ın paylaşımına kullanıcılardan tepki topladı.

Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela’da, bir Bidon Petrol, bir tane Damak Çikolata bile etmiyor... — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) August 20, 2020

DÜNYA Yunanistan'da Türkiye manşetleri: Erdoğan ne müjde verecek?

EKONOMİ Doğalgaz faturamız 13 milyar dolar: Erdoğan doğal gaz rezervi müjdesi verirse büyük bir yükten kurtulacağız

Kendisiyle çelişen ifadeleri ortaya çıktı

Ancak Demirtaş'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir paylaşım kendisiyle çeliştiğini ortaya koydu. Türkiye'nin elektrik ve doğalgazı dolarla aldığını, dışa bağımlılığın ortadan kalkması gerektiğini işaret eden Demirtaş, "Dolarla işimiz var:1) İhracat yapmak için dışarıdan aldığımız tüm Ara Mallar Dolarla. 2) Elektrik Dolarla. 3) Doğalgaz Dolarla. 4) Yediğimiz gıdaların tohumları Dolarla. 5) Gübre Dolarla." tweet'ini atmıştı.