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Gündem Özgür Özel İnceye sert çıktı CHP şahısların geleceğinin planlandığı bir parti değildir
POLİTİKA

Özgür Özel İnce'ye sert çıktı: CHP şahısların geleceğinin planlandığı bir parti değildir

Yeni parti kuracağı iddialarıyla günlerdir gündemden düşmeyen Muharrem İnce bugün Ankara'da düzenlediği basın toplantısında yaşadıklarını bir bir anlattı. CHP'den neden ayrıldığını belgeleriyle anlatan İnce'nin iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İnce'ye yönelik ilk eleştiriyi Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptı. Özel, "CHP şahısların geleceğini planladığı bir parti değildir. CHP'liler kişisel kariyerle değil ülke geleceğiyle ilgilenir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel

Yeni parti kuracağı iddialarının ardından bugün basın toplantısı düzenleyen Muharrem İnce deprem etkisi yarattı. İnce'nin açıklamalarına CHP'den cevap gecikmedi. Partiden yapılan yazılı açıklamada, İnce'nin iddiaları madde madde yalanlandı.

Açtı ağzını yumdu gözünü

Partideki isimlerden ilk açıklamayı da CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptı. Manisa’da düzenlediği basın toplantısında İnce’nin açıklamaları ile ilgili sorulara cevap veren Özel, “CHP, şahısların geleceğinin planlandığı bir parti değildir, Türkiye’nin geleceğinin planlandığı bir partidir" dedi.

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"Suni gündemlerle ilgilenmiyoruz"

CHP'nin aydınlanma devriminin ve çağdaşlaşma hareketinin partisi olduğunu belirten Özel, şöyle devam etti: "CHP’liler kişisel kariyer planlarıyla değil, CHP’nin ülkenin geleceğiyle ilgili planlarıyla ilgilenirler. Milletvekillerimizin yaz dönemi çalışmaları başladı. Kendilerine yapmış olduğumuz telkin, halkın gerçek gündemiyle ilgilenmeleri yönündedir. İşsizlikle, yoksullukla ve pandemiyle ilgilenmeleri yönündedir. Partimize ve ülkemize dayatılan suni gündemlerle ilgilenmeme yönünde milletvekillerimizin kararlılıkları vardır. Partinin çekilmeye çalışıldığı suni gündemle ilgilenmeyecekler.”

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