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Özgür Özel saldırısı ortaya çıkardı: Evrensel cani babayı 20 yıl önce bakın nasıl savunmuş?

Özgür Özel saldırısı ortaya çıkardı: Evrensel cani babayı 20 yıl önce bakın nasıl savunmuş?

15:464/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Evrensel Gazetesi, 20 yıl önce yayınladığı provokasyon haberini Özgür Özel'e yapılan yumruklu saldırıdan hemen sonra kaldırdı.
Evrensel Gazetesi, 20 yıl önce yayınladığı provokasyon haberini Özgür Özel'e yapılan yumruklu saldırıdan hemen sonra kaldırdı.

PKK destekçisi Evrensel gazetesinin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırıda bulunan S.T.'nin 2004'te Hatay'da 2 çocuğunu katletmesini işsizliğe bağlamış. Evrensel, cani babayı neredeyse suçsuz ilan ettiği haberi, yumruklu saldırının ardından sildi. Katil babayı savunan haberde, S.T.'yi haklı bulan uzman görüşü de yer aldı.

Evrensel gazetesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıda bulunan şüpheli S.T.'nin 2004'te Hatay'da 2 çocuğunu katletmesini işsizliğe bağlayarak savundu. Aynı gazete, bugün yaşanan yumruklu saldırının ardından 20 yıl önceki haberini sildi.



KATİL BABAYI SAVUNMAK İÇİN UZMAN GÖRÜŞÜ ALMIŞLAR

İki evladını hunharca katleden S.T.'yi savunmak için uzman görüşü alan gazetede, 'Türkiye'de erkek egemen bir kültürün bulunmasının da etkisi büyük. Muhtemelen buradaki vakada, işsizlikle mücadele eden baba sonunda çocuklarına böyle bir şiddeti uyguluyor' gibi akıl tutulması ifadeler yer aldı.


TÖREN ÇIKIŞI SALDIRDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen AKM'deki törenin çıkışında bir kişinin saldırısına uğradı. Bakan Yerlikaya, olay sonrası açıklama yaparak şahsın gözaltına alındığını duyurdu.


İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda ise saldırganın 2004 yılında iki çocuğunu öldürüp 2 çocuğunu da yaraladığı, 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı ifade edildi. S.T. adlı şahısın ilk ifadesine ulaşıldı.


YouTube
Özgür Özel saldırısı ortaya çıkardı: Evrensel cani babayı 20 yıl önce bakın nasıl savunmuş?
Gündem / Politika
04 Mayıs, Pazar

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırganın ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

İlk ifadesinde "Ben daha önceden yemek kartı için CHP'ye başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek kartı vermediler. Daha sonra CHP'nin gençleri sokağa çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içinde muhafaza ediyordum. Gördüğüm anda sinirime hakim olamadım, saldırdım."

BAKANLIK SALDIRGANIN KİMLİĞİNİ AÇIKLADI

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda CHP lideri Özgür Özel'e saldıran şahsın kimliği ile ilgili bilgi verildi.


Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

2004 YILINDA ÇOCUKLARINI ÖLDÜRMÜŞ

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın; 2004 B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir.


Hırsızlık ve Tehdit suçlarından kaydı vardır. Müebbet Hapis Cezası alan S.T.,2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır.


Kamuoyuna Saygılarımızla Duyurulur.


#Özgür Özel
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