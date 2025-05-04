Özgür Özel'e cenaze töreni çıkışında yumruklu saldırı: Saldırganın ilk ifadesine ulaşıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen AKM'deki törenin çıkışında bir kişinin saldırısına uğradı. Bakan Yerlikaya, olay sonrası açıklama yaparak şahsın gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda ise saldırganın 2004 yılında iki çocuğunu öldürüp 2 çocuğunu da yaraladığı, 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı ifade edildi. S.T. adlı şahısın ilk ifadesine ulaşıldı.
CHP lideri Özgür Özel'e saldıran şahsın ilk ifadesine ulaşıldı.
İlk ifadesinde "Ben daha önceden yemek kartı için CHP'ye başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek kartı vermediler. Daha sonra CHP'nin gençleri sokağa çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içinde muhafaza ediyordum. Gördüğüm anda sinirime hakim olamadım, saldırdım."
BAKANLIK SALDIRGANIN KİMLİĞİNİ AÇIKLADI
2004 YILINDA ÇOCUKLARINI ÖLDÜRMÜŞ
CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın; 2004 B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir.
Hırsızlık ve Tehdit suçlarından kaydı vardır. Müebbet Hapis Cezası alan S.T.,2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır.
Kamuoyuna Saygılarımızla Duyurulur
BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e binadan çıkışı sırasında bir kişi tokatlı saldırıda bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.
Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Özgür Özel’in bugün katıldığı programda darbedilmesiyle ilgili soruşturma olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir" denildi. Şüphelinin 3 suçtan sabıkasının bulunduğu ve işsiz olduğu da öğrenildi.