CHP lideri Özgür Özel'e saldıran şahsın ilk ifadesine ulaşıldı.





CNN Türk'ün haberine göre; saldırganın ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

İlk ifadesinde "Ben daha önceden yemek kartı için CHP'ye başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek kartı vermediler. Daha sonra CHP'nin gençleri sokağa çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içinde muhafaza ediyordum. Gördüğüm anda sinirime hakim olamadım, saldırdım."





Özgür Özel'e cenaze töreni çıkışında yumruklu saldırı: Saldırganın ilk ifadesine ulaşıldı Gündem / Politika









BAKANLIK SALDIRGANIN KİMLİĞİNİ AÇIKLADI

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda CHP lideri Özgür Özel'e saldıran şahsın kimliği ile ilgili bilgi verildi. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

2004 YILINDA ÇOCUKLARINI ÖLDÜRMÜŞ

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın; 2004 B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir.





Hırsızlık ve Tehdit suçlarından kaydı vardır. Müebbet Hapis Cezası alan S.T.,2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır.





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BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e binadan çıkışı sırasında bir kişi tokatlı saldırıda bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.



