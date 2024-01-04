Özgür Özel'den Galata'daki yürüyüş ile ilgili provokatif sözler: Yeni yılı kutlayıp eve dönenlerle çok kötü şeyler olabilirdi

Terör devleti İsrail'in Gazze'de aylardır sürdürdüğü ve 20 binden fazla masum sivilin hayatını kaybettiği saldırılara tepki göstermek için yeni yılın ilk gününde sabah namazının ardından yüzbinlerce vatandaş Galata Köprüsü'nde buluştu.
Galata buluşmasını hedefe koydular
Özel'den akıllara zarar açıklama
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yaptığı açıklamalar ile yine Galata Köprüsü'ndeki tarihi buluşmayı hedef aldı. Sözcü gazetesine konuşan Özel, provokasyon kokan sözler sarf etti.
Kötü şeyler olabilirmiş
Yılbaşı gecesi eğlenenler nedeniyle Gazze'ye destek şehitlere rahmet için düzenlenen etkinliğin iptal edilmesi gerektiğini savunan Özel'in provokatif sözleri 'bu kadarına da pes' dedirtti.