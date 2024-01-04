Özgür Özel'den Galata'daki yürüyüş ile ilgili provokatif sözler: Yeni yılı kutlayıp eve dönenlerle çok kötü şeyler olabilirdi

Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da düzenlenen “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet yürüyüşü”nde İsmail Aydemir isimli vatandaşın açtığı tevhid bayrağı Ankara Barosu'nu rahatsız etti. Baro'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Aydemir ve İstanbul Valisi Davut Gül ile diğer kamu görevlileri hakkında Anayasa'yı İhlal, 431 sayılı Kanun'a Muhalefet, Görevi Kötüye Kullanma / İhmal suçları ile ilgili suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından, mahyasında 'La İlahe İllallah' yazılı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafının yer aldığı paylaşımda bulundu. Vali Gül'ün bu paylaşımı Ankara Barosu'nun suç duyurusu kararına bir cevap olarak değerlendirildi.