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Özgür Özel'den Galata'daki yürüyüş ile ilgili provokatif sözler: Yeni yılı kutlayıp eve dönenlerle çok kötü şeyler olabilirdi

Yeni yılın ilk sabahında yüzbinler Gazze'de terör devleti İsrail tarafından katledilen masumlar ve teröre kurban verdiğimiz şehitlerimiz için Galata Köprüsü'nde buluşarak zulme ve teröre 'dur' dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Galata Köprüsü'ndeki eylemle ilgili 'pes' dedirten bir yorumda bulunarak "1 Ocak sabahı, namaz sonrası miting yapılması da son derece riskli. Yeni yılı kutlayıp eve dönenlerle çok kötü şeyler olabilirdi." ifadelerini kullandı. Özel'in provokasyon kokan akıl almaz sözlerine tepki yağdı.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:42 - 4/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:53 - 4/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Özgür Özel
Özgür Özel

Terör devleti İsrail'in Gazze'de aylardır sürdürdüğü ve 20 binden fazla masum sivilin hayatını kaybettiği saldırılara tepki göstermek için yeni yılın ilk gününde sabah namazının ardından yüzbinlerce vatandaş Galata Köprüsü'nde buluştu.


'Şehitlere rahmet Filistin'e destek İsrail'e lanet'
mitinginde toplanan vatandaşlar şehitlerimiz için dualar ederken İsrail terörünü de kınayıp Gazze halkıyla dayanışmasını tüm dünyaya gösterdi.


Galata buluşmasını hedefe koydular


Ancak İsrail ve terör destekçilerinin protesto edildiği Galata'daki buluşma Türkiye içerisindeki muhalif kesimi rahatsız etti. Protestodan dönen bir vatandaşa elinde
Kelime-i Tevhid
bayrağı taşıdığı gerekçesiyle düzenlenen saldırı ve ardından muhalif kesimin körüklediği 'hilafet' tartışmaları gündemi meşgul etti.

'Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet'
yürüyüşü sonrasında Kelime-i Tevhid bayrağı açan İsmail Aydemir'e yumruk atan Ege A. adlı şahsa CHP başta olmak üzere muhalif kesimden destek yağdı.




Özel'den akıllara zarar açıklama


CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yaptığı açıklamalar ile yine Galata Köprüsü'ndeki tarihi buluşmayı hedef aldı. Sözcü gazetesine konuşan Özel, provokasyon kokan sözler sarf etti.



'Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet'
yürüyüşünün 1 Ocak sabahı yapılmasının yanlış olduğunu iddia eden CHP Genel Başkanı, gerekçe olarak üzere yılbaşı gecesi sabaha kadar alkol alıp sarhoş olanları gösterdi.

Kötü şeyler olabilirmiş


Özel
"1 Ocak sabahı, namaz sonrası miting yapılması da son derece riskli. Yeni yılı kutlayıp eve dönenlerle çok kötü şeyler olabilirdi."
dedi.

Yılbaşı gecesi eğlenenler nedeniyle Gazze'ye destek şehitlere rahmet için düzenlenen etkinliğin iptal edilmesi gerektiğini savunan Özel'in provokatif sözleri 'bu kadarına da pes' dedirtti.




Ankara Barosu'ndan tevhid bayrağı hazımsızlığı: İsmail Aydemir ve Vali Davut Gül hakkında suç duyurusunda bulundular
Ankara Barosu'ndan tevhid bayrağı hazımsızlığı: İsmail Aydemir ve Vali Davut Gül hakkında suç duyurusunda bulundular

Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da düzenlenen “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet yürüyüşü”nde İsmail Aydemir isimli vatandaşın açtığı tevhid bayrağı Ankara Barosu'nu rahatsız etti. Baro'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Aydemir ve İstanbul Valisi Davut Gül ile diğer kamu görevlileri hakkında Anayasa'yı İhlal, 431 sayılı Kanun'a Muhalefet, Görevi Kötüye Kullanma / İhmal suçları ile ilgili suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından, mahyasında 'La İlahe İllallah' yazılı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafının yer aldığı paylaşımda bulundu. Vali Gül'ün bu paylaşımı Ankara Barosu'nun suç duyurusu kararına bir cevap olarak değerlendirildi.

#Özgür Özel
#Gazze
#Galata Köprüsü
30 dakika önce
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