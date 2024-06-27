Özhaseki: Eylem planımız doğru uygulanmazsa müsilaj gibi bir ekolojik felaket kapımızda

Dolmabahçe Sarayı Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki başkanlığında Marmara Deniz Eylem Planı Koordinasyon Kurulu 4. Toplantısı başladı. Toplantıya, Marmara denizine kıyısı olan illerin valileri, belediye başkanları, kurul üyesi bakanlıkların bakan yardımcıları, bakanlık bürokratları ve akademisyenler katıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki program öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Marmara Denizi 24 milyonu aşkın bir nüfusa ev sahipliği yapıyor

Müsilaja neden olan sebeplerin farkında olduklarını belirten Bakan Özhaseki, İleri biyolojik arıtma tesislerinde arıtılmayan atık sular ve tarımsal gübre kaynaklı olarak Marmara'ya yoğun şekilde azot ve fosfor yayılımını biliyoruz. Son olarak da denizde bir durağanlığın oluşması müsilajı kaçınılmaz hale getiriyor. Şu anda Marmara denizimiz 24 milyonu aşkın bir nüfusa ev sahipliği yapıyor. Böyle büyük bir nüfusu barındıran Marmara Denizi havzasının korunması için bu büyük nüfusun atıklarını bilimsel şekilde de yönetmemiz icap ediyor. Marmara Denizimizi bilimsel gereklilikler çerçevesinde korumak ve baş gösteren müsilajı kontrol altına almak adına 6 Haziran 2021 tarihinde 22 maddelik Marmara denizi eylem planı hazırlanmıştı. Bunun ardından bakanlığımız koordinasyonunda valilikler ve belediyelerimizle birlikte yürütülen özverili çalışmalar neticesinde, deniz yüzeyindeki müsilajı bir ay gibi bir süre içerisinde temizlemiştik. Aynı zamanda müsilajın yeniden görülmemesi için denize atık su deşarj tesisleri kalabalık bir ekiple, denetçilerimizle sıkı bir şekilde denetim altında tutmaya devam ediyoruz dedi.

Kirlilik yükünü azaltmadan müsilaj ve bazı tehditlerden kurtulma şansımız yok

Özhaseki, müsilaj için geçmişte yapılan çalışmalara değinerek, 13 Haziran 2021 tarihinde ise cumhurbaşkanımızın imzasıyla yayınlanan genelgeyle Marmara'nın korunması ve müsilaj gibi bir soruna bir kez daha mahal verilmemesi adına koordinasyon kurulumuz da tesis edildi. 2021 yılından bu yana yürüttüğümüz çalışmalara baktığımızda, Marmara'nın geleceğinin koruma altına alınması adına 21 bin insanımızın katılımıyla Bilim ve Teknik Kurulu oluşturuldu. Ve müsilaj sorununa karşı üretilecek çözüm önerilerine bu vesileyle bilimsel bir reçete de kazandırıldı. İkincisi, Marmara Denizi'nin çevresel durumunu iyileştirmek ve müsilajı tekrar önlemek için 2021-2024 yıllarını kapsayan Marmara Denizi Bütünleşik Strateji Planı hazırlandı. Sonra Marmara Denizi'ni 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan ettik. Hepimizin malumu, hocalarımızın hazırlamış olduğu 22 maddelik bir eylem planımız vardı. Bunun 14 tanesi kirlilik yükünün azaltılması ile ilgili. Kirlilik yükünü azaltmadan müsilaj ve bazı tehditlerden kurtulma şansımız ne yazık ki yok. Çünkü, müsilaj nihayetinde bir sonuç. Eğer eylem planımız doğru ve kararlı bir şekilde uygulanmazsa, birincisi müsilaj gibi bir ekolojik felaket kapımızda bekliyor. İkincisi, Marmara her gün biraz daha kirlenip bozulmaya devam ediyor. Üçüncüsü de başta balık türleri olmak üzere ekocanlılık gittikçe azalıyor ve zayıflıyor dedi.

Amacımız Marmara Denizi'ni eski güzel haline yeniden kavuşturabilmek

Amacın Marmara Denizi'ni yeniden eski haline getirmek olduğunu vurgulayan Bakan Özhaseki, “Bizim burada amacımız kurumlarımızın neler yaptığını elbette ki tespit edip görmek. Sonra zaten onunla ilgili de bir sunum olacak. Amaç hiç kimseyi suçlamak değil. Suçlu aramak değil. Böyle bir derdimiz yok. Çünkü bu ayrı bir konu. Burada doğru tespitler yapıp yol haritamızı belirleyip eylem planını hızlı bir şekilde en hızlı vaziyette uygulamak durumundayız. Bunun için bir aradayız. Amacımız Marmara Denizini eski güzel haline yeniden el birliğiyle kavuşturabilmek. Neler yapabiliriz Kime ne görev düşüyor Bize düşen bir görev varsa, her an bunu yapmaya da hazırız. İnşallah bu toplantılar yeni nesillere borçlu olduğumuz üzere tertemiz bir Marmara Denizi'ni ortaya çıkarmaya vesile olacaktır diye ümit ediyorum şeklinde konuştu.







