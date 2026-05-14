Özkan Yalım–Özgür Özel'in skandal yazışmaları ortaya çıktı: Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme

Uşak Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında Özkan Yalım ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in şok yazışmalarına ulaşıldı.

Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında alınan ek ifadesi sırasında cep telefonunu getirterek Özgür Özel ile yazışmalarını dosyaya sunduğu öğrenildi.

Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında alınan ek ifadesi sırasında cep telefonunu getirterek Özgür Özel ile yazışmalarını dosyaya sunduğu öğrenildi.

Yalım’ın Özgür Özel’e mavi valiz ile ulaştırdığı paketin para olduğuna dair Özgür Özel ile yazışmalarını ikraren dosyaya sunduğu kaydedildi.

Yalım’ın Özgür Özel’e mavi valiz ile ulaştırdığı paketin para olduğuna dair Özgür Özel ile yazışmalarını ikraren dosyaya sunduğu kaydedildi.

Konuya ilişkin resmi makamlar ve CHP kanadından henüz bir açıklama yapılmadı.