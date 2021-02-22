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POLİTİKA

Özlem Zengin'e yönelik ahlaksız saldırıya soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal paylaşım sitesinde AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e ilişkin ağır hakaret içeren iğrenç sözleri nedeniyle Mert Yaşar isimli kullanıcı hakkında soruşturma başlattı.

Haber Merkezi AA
Özlem Zengin
Özlem Zengin

AK Parti Grupbaşkanvekili Özlem Zengin'e yönelik çirkin saldırıya tepki! Mert Yaşar, sosyal medya üzerinden AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik ahlaksız paylaşımda bulundu.

Twitter üzerinde FETÖ'cü yapılanmayla ilgili görüşlerini bildiren Özlem Zengin'i hedef alan hukukçu ve avukat Mert Yaşar, ilkel bir İngiliz geleneğini ima ederek haysiyetsiz paylaşımda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in sosyal medyada iğrenç sözlerle hedef alınmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aşağılık paylaşımlarda bulunan avukat Mert Yaşar'ın yakalanması için emniyete talimat yazdı.

MESAJINI SİLDİ

Yaşar, daha sonra paylaşımını silip, hesabını korumalı hesap yapmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Zengin'i suç içeren sözlerle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:

YAKALANMASI İÇİN TALİMAT VERİLDİ

"Bir sosyal paylaşım sitesinde Mert Yaşar isimli kullanıcı tarafından Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup şüphelinin kimlik bilgilerinin tespiti ve yakalanması için kolluğa talimat verilmiştir."

ALTUN: EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Özlem Zengin hakkında yapılan paylaşıma sert tepki göstererek; "Bağımsız Türk yargısından bu Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKAN ABDÜLHAMİT GÜL: GEREĞİ YAPILACAK

Sosyal medyada türeyen ahlaksızlık ve itibar suikastleri her geçen gün şiddetini artıyor. Tokat Milletvekilimiz, Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin Hanıma yönelik ahlaksız ve seviyesiz saldırıyı kınıyorum. Bu eylemlere karşı hukuk, gereği neyse yapacaktır.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: HESABI SORULACAKTIR

Grup Başkanvekilimiz @AvOzlemZengin 'e çirkin ve ahlaksız bir dille saldıranları kınıyoruz. Bu saldırılara siyasi olarak hakettiği cevabı vermeye devam edeceğiz. Hukuk önünde bu çirkinliklerin ve ahlaksızlıkların hesabı sorulacaktır. Grup Başkanvekilimiz @AvOzlemZengin 'i hedef alan bu ahlaksız ve saldırgan dil herkes tarafından lanetlenmelidir. Bu dili kullanabilen birinin her türlü kötülüğün peşinden koşacağına kuşkumuz yok. Kötülüğün ahlaksız dilini mahkum ediyoruz.

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