Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, TVNET'te Taha Hüseyin Karagöz'ün sunumuyla yayınlanan Sert Sorular programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Musul Başkonsolosu olduğu dönemde DEAŞ tarafından esir alınan ve kendisini terör örgütüne 'Muhasebeci Kenan' olarak tanıttığı öne sürülen Yılmaz, o dönemde yaşadıklarını anlattı.

Bu konuyu Türkiye'de duyduğunu söyleyen Yılmaz, "Bunu ortaya çıkaran arkadaş da orada polis olan ve benim DEAŞ'a yakın olarak şikayet ettiğim kişi." ifadesini kullandı.

"BEN DEAŞ'LA ANLAŞMA YAPTIM"

İşgalden bir gün önce o polisin oraya gittiğini belirten Yılmaz, "Geldikten bir gün sonra kule nöbetine yazılıyor. Bir şey olduğu zaman haber verecekti. Bu kişi baskının olduğu gün o kadar teröristi ne hikmetse görmüyor. Görmemesi imkansız bir şey. Başkonsoloslukta hemen o anda bir tedbir alabilirdik. Bana haber geldikten bir dakika sonra 'Ben çatışın' dedim. Sonra hükümetten 'Çatışmayın' talimatı geldi. Daha sonra 'Ben DEAŞ'la anlaşma yaptım' deyip anlaşma yapıyor onlarla." diye konuştu.

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OYNAT 00:46 Öztürk Yılmaz'dan 'Muhasebeci Kenan' iddialarına yanıt: Bunu ortaya çıkaran benim DEAŞ'a yakın diye şikayet ettiğim kişi Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Musul Başkonsolosu olduğu dönemde DEAŞ tarafından esir alındığı sırada yaşadıklarını TVNET'te anlattı. Kendisini terör örgütüne 'Muhasebeci Kenan' olarak tanıttığı yönündeki iddiaları yalanlayan Yılmaz, 'Bunu ortaya çıkaran arkadaş orada polis olan ve benim DEAŞ'a yakın olarak şikayet ettiğim kişi.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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"O GÖRÜNTÜYÜ VERECEĞİME ÖLMEYİ TERCİH ETTİM"

DEAŞ'lıların kendisini makam odasının önüne götürdüklerinde 'Başkonsolos' diye çağırıp başına silah dayadıklarını ifade eden Yılmaz, "Kapıyı açmamı istediler ama ne yapmak istediklerini anlayıp açmadım. Beni orada masaya oturtup görüntü alacaklardı. Ben o görüntüyü vereceğime ölmeyi tercih ettim. Çekişme oldu kafama silah dayadı 'Açacaksın' dedi. İçeride patlayıcı olduğunu söyledim ve korktular." açıklamasında bulundu.

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha sonra polisleri dizdiler. Tarama yapacak kişinin üzerine yürüdüm. Bunu oradaki herkes biliyor. Teröristin üzerine yürüdüm ve 'Bunlara ufak bir zarar gelirse sizi duman ederim. Burada direniyorum. Sizin yaptığınız namussuzluktur edepsizliktir' diye bağırdım. Ve bana karşı bazı arkadaşlarda bir nefret başladı."

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Oradan en son kendisinin çıktığını ifade eden Yılmaz, götürüldüğü sırada Ankara'ya mesaj gönderdiğini ve bunların hepsinin kendisinde kayıtlı olduğunu sözlerine ekledi.