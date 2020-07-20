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Gündem Öztürk Yılmazın Yenilik Partisinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına sunuldu
POLİTİKA

Öztürk Yılmaz’ın Yenilik Partisi’nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na sunuldu

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın parti çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Yılmaz’ın ekibi “Yenilik Partisi” kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na sundu.

Haber Merkezi AA
Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, 'Yenilik Partisi' için ilk adımı attı.
Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, 'Yenilik Partisi' için ilk adımı attı.

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın başkanlığındaki Yenilik Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına teslim edildi.

Kuruluş için gerekli evraklar, kurucu üyeler tarafından bugün İçişleri Bakanlığına getirildi.

AA
Yenilik Partisi kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığına verildi.n

Kurucu üyelerden Nazım Özer, Bakanlığın önünde yaptığı açıklamada, partinin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Öztürk Yılmaz'dan yeni parti sinyali
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Öztürk Yılmaz'dan yeni parti sinyali
  • Türkiye'nin bir yeniliğe ihtiyacı olduğunu belirten Özer, "Bu yeniliğe talibiz. Partimizin içinde gençlere ve bayanlara olabildiğince ağırlık vermeye çalışıyoruz." dedi.

Özer, kurulacak partinin Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ile bugün Anıtkabir'i ziyaret edeceklerini belirterek, ardından Yılmaz'ın açıklamalarda bulunacağını kaydetti.

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