Öztürk Yılmaz’ın Yenilik Partisi’nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na sunuldu

Öztürk Yılmaz’dan Kılıçdaroğlu’na: O gece buradan tüydü

CHP'den ihraç edilen Milletvekili Öztürk Yılmaz, Atatürk Havalimanı'nda isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, “Bu havaalanının benim hayatımda çok önemli bir yeri var. O gece birileri tüydü buradan, beni bırakıp tüydüler. Ben ise ilk defa 15 Temmuz'u kınayan kişiyim” dedi.