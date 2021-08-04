Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 5 ilde 14 yangınla mücadele devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "34 ilde 160 yangın kontrol altına alındı. Ormanın Kahramanları’nın 5 ilde, 14 farklı yangınla olan mücadelesi durmadan devam ediyor" ifadelerini kullandı.

16 su atar uçak, 9 İHA ve 51 helikopter ile müdahale ediliyor

Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince, 5 ilde devam eden 14 adet yangına 16 su atar uçak, 9 İHA ve 51 helikopter ile müdahale ediliyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, Antalya’nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde, Muğla’nın Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yılanlı ve Seydikemer ilçelerinde, Aydın Karacusu’da, Isparta Sütçüler’de ve Denizli’nin Tavas ile Güney ilçelerinde toplam 14 yangın devam ediyor.

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Bilgilere göre, 28 Temmuz’dan bugüne meydana gelen toplam 39 ilde 174 adet orman yangınından 160 adedi kontrol altına alındı. 5 ilde meydana gelen 14 yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından 98 adet kırsal alan yangınına ise müdahale edildi.

Bilgilere göre, devam eden yangınlarda toplam 16 su atar uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve 5 bin 250 personel ile mücadele ediliyor.

Orman Genel Müdürlüğü binasında bulunan Yangın Yönetim Merkezi’nde ise sahada görev yapan personellere anlık bilgi akışı sağlanıyor.

FOTOĞRAF 11 Muğla’nın Menteşe ilçesi Muratlar Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, havanın kararmasının ardından helikopterler müdahaleyi sonlandırdı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın kontrol altına alınmayınca gece boyunca yer ekipleri adeta alevlerle savaştı. Menteşe Belediyesi tüm araçları ile yangının söndürülmesine katkı verirken, yangını duyan çevre mahalle sakinleri de küreklerini kaparak gece boyunca yangın ekiplerine yardımcı oldu. Yangın, Muratlar Mahallesi Belihan Sokak ve Kahveyanı mevkisine ilerledi. Yangın gece saatlerinde İHA ekibi tarafından havadan drone ile görüntülenirken, gecenin karanlığını alevler aydınlattı. Zaman zaman rüzgarın etkisi ile patlayan alevler sık kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda ilerledi. Yangın bölgesine hayırsever vatandaşlar tarafından söndürme çalışmalarına katılan orman, itfaiye personeli ile sivil vatandaşlar için koliler dolusu su ve ayran gönderildi. Gönderilen acil ihtiyaç maddeleri yine yöre halkı tarafından dağıtıldı. Muratlar Mahallesinde başlayan yangın sonrası mahalle tedbir amacıyla geçici olarak boşaltıldı. Yangın bölgesine yöredeki firmalara ait su tankerleri ile arazöz ve itfaiyelerin kullanımı için sürekli olarak su taşındı. Su tankerlerindeki sular suyu biten arazöz ve itfaiyelere aktarıldı. Muğla bölgesinde bon bir hafta içinde çıkan orman yangınlarına yangının çıktığı bölgede bulunan tüm gençler alev savaşçılarına katkı vermek için görev yaptı. Ellerinde küreklerle alev savaşçıları ile omuz omuza yangının söndürülmesine katkı sunan gençler, arazöz ve itfaiye hortumlarının taşınmasına yardımcı oldu. Yangın haberini duyduktan sonra arkadaşları ile birlikte olay yerine gelen Yasin Duru, Arkadaş grubumuzla birlikte Muğla merkezden geliyoruz. Yangın çıktığını duyunca halı sahadaki oyunu bırakıp buraya geldik. Ormanlarımız yanmasın. Belki destek oluruz diye çıktık, geldik dedi. Yangın söndürme çalışmalarına destek olmak üzere olay yerine gelen bir başka vatandaş Hamit Gür ise Ormanlarımızın yanması bizi üzüyor. Yetişebildiğimiz kadarına elimizden geldiğince koşmaya çalışıyoruz. Dört bir yanımız yanıyor. Son olarak burada yangın çıktığını duyunca çıkıp geldik diye konuştu. Muğla'da gece gündüze döndü: Ekipler ve vatandaşlar alevleri söndürmek için durmadan çalışıyor Muğla'nın dört bir yanında bir haftadır devam eden orman yangınlarını söndürmek için ekipler ve vatandaşlar gece-gündüz demeden alevlere müdahale ediyor.

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