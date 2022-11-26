Pakistan Başbakanı Şerif: Türkiye ile hareket etmek istiyoruz

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "Türkiye ile hareket etmek istiyoruz ve böylelikle ticari ilişkilerimizin de artarak gelişeceğini düşünüyorum. Yenilenebilir enerji konusunda kararlı adımlar attık. 1,5 milyar dolar olan ticaret hacminin, önümüzdeki 3 yılda 5 milyar dolara çıkması için bir anlaşma imzaladık." ifadelerini kullandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye-Pakistan İş Konseyi Toplantısı'nı, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Pakistan Ticaret Bakanı Syed Naveed Qamar, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK/Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı Ahmet Cengiz Özdemir, Pakistan-Türkiye İş Konseyi Başkanı Amjad Rafi ve iki ülke iş insanlarının katılımlarıyla İstanbul'da gerçekleştirdi.

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Türkiye ziyareti kapsamında düzenlenen toplantıda, inşaat, altyapı, bankacılık, gümrük ve enerji sektörlerinde iş birliği fırsatları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

"İş mevzuatımızı sadeleştirmeli, bürokrasiyi kaldırmalıyız"

DEİK'ten yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir anlaşma imzaladıklarını belirterek, "Bağlarımızı güçlendirmek, ticareti, yatırımları ve savunma yatırımlarını geliştirmek için dün Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştük. MİLGEM projesi kapsamında dün 3'üncü korveti denize indirdik. Ticari ilişkilerimizin artması ve savunma sanayi üretiminde ortaklığımızın biraz daha güçlenmesine vesile oldu. İki ülke arasındaki ticaret hacmine dostluğumuz ve kardeşliğimiz yansımıyor. Türkler çok çaba harcıyor, farkındayız. Geçtiğimiz son yıllarda ve çeşitli dönemlerde bir araya gelerek, sorunları aşmak için çalıştık." ifadelerini kullandı.

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Türk şirketlerinin Pakistan’da olumsuz durumlarla da karşı karşıya kaldığını bildiklerini aktaran Şerif, şunları kaydetti:

"İş mevzuatımızı sadeleştirmeli, bürokrasiyi kaldırmalıyız. Türkiye ile hareket etmek istiyoruz ve böylelikle ticari ilişkilerimizin de artarak gelişeceğini düşünüyorum. Yenilenebilir enerji konusunda kararlı adımlar attık. 1,5 milyar dolar olan ticaret hacminin, önümüzdeki 3 yılda 5 milyar dolara çıkması için bir anlaşma imzaladık. 3 yıl içinde üstümüze düşeni fazlasıyla yapmalıyız. Hep birlikte çok güzel işlere imza atabiliriz. Bizler üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Yenilenebilir enerji konusunda kararlı adımlar atıyoruz. Pakistan'da petrol ve petrol ürünleri gibi yakıt ürünleri için 2021 yılında 27 milyar dolar harcamışız. Artık bunu değiştirmek istiyoruz. 10 bin megavatlık bir güneş enerjisi yatırımı başlattık. Türk kardeşlerimiz için planlarımızı anlatacağımız özel bir konferans düzenlemek isterim. Özel oluşturulacak ödeme planları, fizibilite çalışmaları 60 gün içinde olabilir. DEİK Yönetim Kurulu ve İş Konseyi üyelerine enerji konusunda kapımız açık. Pakistan ve Türkiye savunma sanayi iş birliği tesis etti. Size bütün kapıları açmak istiyoruz."

"Türkiye ve Pakistan arasında yenilenebilir enerjide iş birliği fırsatları bulunuyor"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise iki ülke arasındaki derin ve köklü olan siyasi ilişkilere uyumlu olarak somut sonuçlardan biri olan MİLGEM projesi kapsamında 3'üncü korvetin denize indiriliş töreninin dün gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "İslamabad ziyaretimde, ekonomik ilişkilerimizi derinleştirmek adına Mal Ticareti Anlaşmasını imzaladık ve Türkiye-Pakistan Ortak Görev Gücü'nün ilk toplantısını gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

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İş Konseyi üyeleri başta olmak üzere, Türk ve Pakistanlı iş insanlarının daha güçlü iş birliklerine odaklanmaları ve ticaretin her iki ülke pazarının ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlendirilmesine daha fazla katkı vermelerinin de büyük önem arz ettiğini belirten Muş, şu ifadeleri kullandı:

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"Sayın Başbakanın ülkemizi ziyareti esnasında kendilerinin nazik teklifi ile oluşturulması kararlaştırılan Ortak Görev Gücü Mekanizması, bir yandan ekonomik ilişkilerimizin en yüksek düzeyde ele alınmasına imkan vermekte, diğer yandan ise yeni fırsatlar ortaya çıkarmak ve ticaretimizin önündeki engelleri kaldırmak adına yakın bir diyalog ortamı oluşturuyor. Enerji arz güvenliği gerek yeşil dönüşümden kaynaklı sınamalar gerekse de küresel ölçekte enerji emtialarında yaşanan fiyat dalgalanmaları nedeniyle son dönemde giderek artan bir şekilde endişe kaynağı olmaya başladı.

Firmalarımızın yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptıkları yatırımları artırarak çalışmaları gerekiyor. Türkiye ve Pakistan arasında yenilenebilir enerji alanında büyük iş birliği fırsatları bulunuyor. Türkiye'nin Pakistan'daki doğrudan yatırımları üçüncü ülkeler üzerinden yapılan yatırımlar da dikkate alındığında 1 milyarı doları aştı. Türkiye ve Pakistan'ın ticari ilişkilerinin derinleştirilmesine dair her türlü iş birliğine açığız."

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"2 yıl içerisinde en az 10 bin megavatlık güneş enerji santrali kurma niyetindeyiz"

Pakistan Ticaret Bakanı Syed Naveed Qamar da Pakistan ve Türkiye'nin her zaman iş birliğinde olan iki ülke olduğunu aktararak, "Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif arasında geçtiğimiz günlerde Emtia Ticareti Anlaşması imzalandı. Birlikte çalışarak, yalnızca politika belirleyerek değil, aynı zamanda işletmelerimizin birlikte çalışmasını hükümetlerimizin iş birliğinde çalışmasını ve B2B ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz.

Türkiye-Pakistan iş birliği kurmak isteriz. Pakistan'da önümüzdeki 2 yıl içerisinde en az 10 bin megavatlık bir güneş enerji santrali kurma niyetindeyiz. Şu anda kendi elektrik üretimimiz fosil enerji üzerinde bulunduğu için bu yatırıma önem veriyoruz. Türk yatırımcıların, Pakistan'a gelip bu yenilenebilir enerji programına ortak olmalarını ve katkı sağlamalarını arzu ediyoruz. Biliyoruz ki gıdaya olan ihtiyaç asla bitmiyorsa enerjiye olan ihtiyaç da asla bitmiyor. Yatırım her zaman ihtiyaç duyulan alan. Dostlarımız, kardeşlerimiz gelsinler enerji alanına yatırım yapsınlar." ifadelerini kullandı.

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DEİK Başkanı Nail Olpak ise 2022'nin ağustos ayında İslamabad'da gerçekleştirdikleri buluşmanın ardından dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Başbakanını ve değerli iş dünyası temsilcilerini İstanbul'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Türkiye'nin Pakistan'la ilişkilerinin uzun yıllar yakın dostluk ve kardeşlik anlayışı temelinde şekillendiğini vurgulayan Olpak, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 75'inci yıl dönümü kutlandı. Ağustos ayında gerçekleştirdiğimiz İş ve Yatırım Forumu’nda iki ülke tarafından imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması, karşılıklı hassasiyet ve faydalarımızı en üst düzeyde göz önünde bulunduran bir anlaşma olması açısından önemliydi. Türk iş insanlarımız Pakistan'da yenilenebilir enerji, konut inşası ve alt yapı alanında da önemli roller üstlenmeye hazırlar. İki ülke bankalarının iş birliğinin teşvik edilmesi, iş dünyasının önünü daha fazla açacaktır. Gümrük işlemlerinde daha hızlı bir iş birliğinin de işlerimizi geliştireceğine inanıyoruz."