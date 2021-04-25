Pakistan'dan Bakan Çavuşoğlu'na '1915' desteği

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu telefonla aradı.
"Türk tezlerine destek verdi"
Kureyşi, Çavuşoğlu'na ABD Başkanı Biden'in dün 1915 olaylarına ilişkin yapmış olduğu açıklama karşısında Türk tezlerine destek verdiğini vurguladı.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz. Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz. #1915Olayları" ifadelerini kullanmıştı.