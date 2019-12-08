Gündem Palandökende sezona görsel şölenle merhaba
ERZURUM

Palandöken’de sezona görsel şölenle merhaba

Kış sporlarında Türkiye’nin Avrupa’daki tanınan yüzü olarak öne çıkan ve toplamda 100 kilometre ile dünyanın en uzun ve dik pistlerine sahip Palandöken Kayak Merkezi’nde sezon resmen açıldı. Belediye Başkanı Mehmet Sekmen sezonun hayırlı olmasını diledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Palandöken
Palandöken

Kış turizminin gözde merkezlerinden Erzurum’daki Palandöken Kayak Merkezi’nde kayak sezonu görsel şölenle açıldı. Ülkenin kış sporlarında Avrupa’daki tanınan yüzü olan, her yıl kışın binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan ve toplamda 100 kilometreyi bulan pistlerinin uzunlukları, kar kalitesi ile gece kayağıyla adından söz ettiren Palandöken Kayak Merkezi’nde Erzurum Büyükşehir Belediyesince düzenlenen organizasyonla kayak sezonu resmen başladı.

Snowtracklar ile de gösteri yapılan açılışta Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve protokoldekiler ile vatandaşlar, sporcuların getirdiği meşalelerle “Ejder 3200” yazısını ateşleyerek, 2019 kayak sezonunun açılışını gerçekleştirdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derecelere kadar düşmesine aldırış etmeyen davetliler, gösteriyi beğeniyle izledi.

  • Okay Memiş
  • ***
  • Mehmet Sekmen

TÜRKİYE’NİN EN İYİSİYİZ

Erzurum Valisi Okay Memiş, açılışta yaptığı konuşmada, Palandöken Dağı’nın efsane dağ olduğunu belirterek, “Palandöken Dağı’nın dünyada eşi benzeri yok, dünyada hava alanına indikten sonra 10 dakika içinde kayak yapabileceğiniz başka bir kayak merkezi yok, bu Allah’ın nimeti. Kayak merkezi olarak Türkiye’nin en iyisiyiz” dedi.

Palandöken Dağı’nda pistlerin yenilendiğini ifade eden Memiş, 24 saat Palandöken Dağı’nın kameralarla izlendiğini ve her türlü güvenlik ile sağlık tedbirin alındığını vurguladı.

Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de 2019-2020 kış sezonuna Erzurum’dan, Palandöken’den “merhaba” dediklerini belirterek, sezonun hayırlı olmasını diledi.

TESİS VE PİSTLER KAYAK SEVERLERİN EMRİNDE

Palandöken

Bazı televizyon kanallarında “kayak merkezlerinde kar yok” şeklinde ifadelere yer verildiğini aktaran Sekmen, “Kayak merkezlerine kar yok diyenlere diyoruz ki burası Erzurum, burası Palandöken, gelin buradaki karı görün ve kayak yapın. ‘Palandöken’deki tesislerimizi en güzel şekilde geliştirip modern şekilde hazırlayıp yerli ve yabancı turistlerimizin hizmetine sokacağız’ dedik. Palandöken, son sistem tesisleri ve pistleriyle kayak severlerin emrinde” diye konuştu.

HER YIL DAHA DA GÜZELLEŞİYOR

Sekmen, Palandöken’i her geçen yıl daha da güzelleştirdiklerini vurgulayarak, bu hizmetleri yaparken Erzurumlu bakanlar, milletvekilleri ve siyasilerin desteğini aldıklarını aktardı. Vali Memiş ve kış sporları- nın yapıldığı Erzurum’a emeği geçenlere teşekkür eden Sekmen, “Palandöken’den kayarak Konaklı Kayak Merkezi’ne, Konaklı’dan da tekrar kayarak Palandöken’e geleceğiz. Hedefimiz bu, bunu da gerçekleştireceğiz” dedi. Sezon açılışına protokoldekilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş ve kayakçı iştirak etti. Açılışa katılanlar verilen konserin ardından, kayak yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

Kar motoru ile pist gezisi

  • Açılış öncesinde Memiş, Sekmen’in yanısıra AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, İran’ın Erzurum Başkonsolusu Sajad Soltanzaden, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Böİge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Kültür Turizm Müdürü Cemal Almaz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, kar motoruna binerek, pisti gezdi.

Erzurum beyaza büründü: Kar kalınlığı 10 santime ulaştı 197 yerleşim yerinin merkezle bağlantısı kesildi
GÜNDEM
Erzurum beyaza büründü: Kar kalınlığı 10 santime ulaştı 197 yerleşim yerinin merkezle bağlantısı kesildi
Hayalperest ideolojileribir kenara bırak

Hayalperest ideolojileri
bir kenara bırak

Türkiye'den, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert tepki.
3 puan Musleradan

3 puan Muslera'dan

​Muslera'nın devleştiği maçta G.Saray Alanyaspor'u 1-0 yendi.
Fransada sular durulmuyor

Fransa'da sular durulmuyor

​Sarı yelekliler de protestolara destek vererek sokaklara döküldü.
NATO'ya görevini<br>Erdoğan hatırlattı

NATO'ya görevini
Erdoğan hatırlattı

​AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Ünal, açıklamalarda bulundu.
En huzurlu şehir:<br>Şafşavan

En huzurlu şehir:
Şafşavan

​Evlerin mavi olmasının ise bir sebebi var.
MSB kınadı

MSB kınadı

2019 ​Nobel Edebiyat Ödülü, Bosna soykırımının inkarcısı Handke'ye verilmişti.
İç savaş gibi

İç savaş gibi

​Fransız polisinin eylemcilere müdahalesinde kan döküldü.
Muş'ta PKK'ya darbe

Muş'ta PKK'ya darbe

Şenyayla bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Yine sivilleri hedef aldılar

Yine sivilleri hedef aldılar

Esed rejimi ve Rusya İdlib'deki yerleşimleri vurdu.
Halk Bankası'nı<br>dolandırmak istediler

Halk Bankası'nı
dolandırmak istediler

Cumhurbaşkanı, Şehir Üniversitesi tartışmalarını değerlendirdi.
Onun için <br>seve seve ölürüm

Onun için
seve seve ölürüm

​Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 96'ncı gününde devam ediyor.
Lider hata yapmadı

Lider hata yapmadı

Sivasspor galibiyet serisini 6 maça çıkardı.
İlginç ve güzel<br>bir hat inşa edildi

İlginç ve güzel
bir hat inşa edildi

​Cumhurbaşkanı Libya mutabakatı hakkında açıklama yaptı.
42 bin araç<br>için geri sayım

42 bin araç
için geri sayım

​Son tarih 31 Aralık: 719 araç sahibine teslim edildi.
Tarihi anlaşma onaylandı

Tarihi anlaşma onaylandı

Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat Resmi Gazete'de.
22 şehre<br>ekolojik koridor

22 şehre
ekolojik koridor

Çevre ve Şehircilik Bakanı son bilgileri paylaştı.
Türk halkı <br>en çok onu beğendi

Türk halkı
en çok onu beğendi

EURO 2020 anketinde dikkati çeken sonuçlar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.