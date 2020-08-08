Pamukkale Üniversitesi Rektörü hakkında soruşturma açıldı YÖK Pamukkale Üniversitesi Rektörü Bağ hakkında soruşturma açıldığını açıkladı Pamukkale Üniversitesi Rektörü Bağ hakkında soruşturma açıldı. YÖK'ün kararı duyurduğu açıklamada ayrıca, "Yükseköğretimin teamül ve etik ilkeleri ile bağdaşmayacak nitelikte davranışları ile güvenirliği zedelenen rektör hakkında Yükseköğretim Denetleme Kurulunca soruşturma yapılması uygun bulunmuştur. Yükseköğretim Genel Kurulu 10 Ağustos'ta toplanacak olup rektörün durumu bu toplantıda acil olarak değerlendirilecektir. YÖK olarak, akademik camianın itibarını zedeleyen uygulamalara, tutum ve davranışlara asla müsamaha gösterilmeyeceğini kesin bir dille ve uyarı mahiyetinde ifade ederiz" sözleri yer aldı.

Haber Merkezi 08 Ağustos 2020, 23:18 Son Güncelleme: 08 Ağustos 2020, 23:34 AA