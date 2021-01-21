Parkta başından ve göğsünden tabancayla vurulan kişinin ölüm nedeni: 200 bin lira için Adana’da iki gün önce parkta başından ve göğsünden tabancayla vurulmuş olarak bulunan cesedin Metin Küçükyen’e ait olduğu belirlendi. Küçükyen’in, 200 bin liralık borcunu ödemediği gerekçesiyle Fırat Ç. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Haber Merkezi 21 Ocak 2021, 09:41 Son Güncelleme: 21 Ocak 2021, 09:49 DHA