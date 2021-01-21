Gündem Parkta başından ve göğsünden tabancayla vurulan kişinin ölüm nedeni 200 bin lira için
ADANA

Parkta başından ve göğsünden tabancayla vurulan kişinin ölüm nedeni: 200 bin lira için

Adana’da iki gün önce parkta başından ve göğsünden tabancayla vurulmuş olarak bulunan cesedin Metin Küçükyen’e ait olduğu belirlendi. Küçükyen’in, 200 bin liralık borcunu ödemediği gerekçesiyle Fırat Ç. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fırat Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fırat Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Parkta yürüyüş yapan vatandaşlar, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Başından ve göğsünden tabancayla vurulduğu belirlenen kişinin öldüğü tespit edildi. Ceset, otopsi için morga kaldırıldı.

  • Polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla cesedin Metin Küçükyen'e ait olduğu tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana’da parkta başından ve göğsünden tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu
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Adana’da parkta başından ve göğsünden tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu

ÖLDÜRÜP İŞE GİTMİŞ

Olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Metin Küçükyen’in (36) en son Fırat Ç. (23) ile görüştüğünü, aralarında husumet olduğu bilgisine ulaştı. Adana Metal Sanayi Sitesi’nde bir iş yerinde çalıştığı belirlenen Fırat Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı.

  • Olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi işe gittiği saptanan Fırat Ç., ifadesinde, “Bana 200 bin lira borcu vardı. Konuşmak için parka çağırdı. Buluştuğumuzda bana hakaret edip, yerden aldığı taşla saldırdı. Ben de tabancayla vurdum” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fırat Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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