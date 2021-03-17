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POLİTİKA

Parti kapatma davasına HDP'lilerden ilk yorum: İttifakımızı engelleme çabası

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. Söz konusu kararı katıldığı bir canlı yayında değerlendiren HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, terör örgütü PKK'ya yakınlıklarına ilişkin detaylara değinmeyip, "HDP'yi kapatma davası gündemi saptırmak için açıldı. Bu bir yargı tasarısı değil, olası ittifaklarımızı engelleme çabası" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP'li Meral Danış Beştaş.
HDP'li Meral Danış Beştaş.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açtı.

İddianame, Yüksek Mahkeme’ye gönderildi. İddianamede, "HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları" belirtildi.

"İttifakları engelleme çabası"

Söz konusu gelişmeye ilişkin Halk TV'de değerlendirmelerde bulunan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "HDP'yi politik olarak yenemeyenler yargıyı bir araç olarak kullanıyorlar her türlü hukuki adımı atacağz" dedi.

Konuya ilişkin aynı kanalda açıklamalarda bulunan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise, iddianamenin temelini oluşturan terör örgütü PKK ile yakın ilişkilerine değinmeyip, "HDP'yi kapatma davası gündemi saptırmak için açıldı. Bu bir yargı tasarısı değil, olası ittifaklarımızı engelleme çabası." ifadelerini kullandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin HDP'nin kapatılması için dava açtı
GÜNDEM
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin HDP'nin kapatılması için dava açtı

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