Partilerin kulislerinde konuşulanlar: Vardır bir bildiği!

Açıklamadan sonra katlarına çekilen başkanlar televizyonlarını açarak yorumları takip etti. Genel merkezde genel havanın olumlu ve neşeli olması dikkat çekti. Açıklamalardan sonra kurmayların yüzleri gülerken, kurmayların odasına girenler “Hayırlı olsun” dileklerinde bulundu. “Kılıçdaroğlu dayatmasına karşı bu kararın alındığını” ifade eden üst düzey yetkililer kendi aralarında “Hayırlı olsun, ya tarih olacağız ya da tarih yazacağız, aylardır konuşulanları takip ediyoruz attık bizim konuşma hakkımız, genel başkanımızın vardır bir bildiği” sözlerini söylediler.