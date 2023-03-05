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Gündem

Partilerin kulislerinde konuşulanlar: Vardır bir bildiği!

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'in masayı deviren zehir zemberek sözlerinden sonra gözler masanın ortaklarına çevrildi.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 . 5/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Merkezi.

İYİ Parti Genel Merkezi.

Akşener’in açıklamalarından sonra, Genel Merkez en hareketli günlerinden birini yaşadı.

Açıklamadan sonra katlarına çekilen başkanlar televizyonlarını açarak yorumları takip etti. Genel merkezde genel havanın olumlu ve neşeli olması dikkat çekti. Açıklamalardan sonra kurmayların yüzleri gülerken, kurmayların odasına girenler “Hayırlı olsun” dileklerinde bulundu. “Kılıçdaroğlu dayatmasına karşı bu kararın alındığını” ifade eden üst düzey yetkililer kendi aralarında “Hayırlı olsun, ya tarih olacağız ya da tarih yazacağız, aylardır konuşulanları takip ediyoruz attık bizim konuşma hakkımız, genel başkanımızın vardır bir bildiği” sözlerini söylediler.

HER KATTA YOĞUNLUK

Aynı saatlerde CHP Genel Merkezi’nde de hareketlilik yaşanıyordu. Olağanüstü toplanan ve gece geç saatlere kadar devam eden MYK esnasında neredeyse her katta ışık yanıyordu.



#Altılı Masa
#Meral Akşener
#İYİ Parti
1 saat önce
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Partilerin kulislerinde konuşulanlar: Vardır bir bildiği!
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