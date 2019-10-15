Gündem Pekmez kazanına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
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Kırklareli haberler: Pekmez kazanına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Pekmez kazanına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Kırklareli’nde pekmez kazanına düştükten sonra, ambulans helikopterle İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Ahmet Yörük 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yörük’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Merkezi IHA
Yörük, Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans helikopterle İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti.
Yörük, Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans helikopterle İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesi Poyralı Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre ateşte pekmez kaynatan Ahmet Yörük (71), dengesini kaybederek pekmez kazanının içine düştü.

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İhbar üzerine gelen ambulansla Kırklareli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yörük, daha sonra Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans helikopterle İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Vücudunda yüzde 42 oranında 2’nci derecede yanık bulunan ve sevk edildiği ambulans helikopterle İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altında tutulan Yörük, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Yörük’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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