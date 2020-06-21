Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlere bir darbe daha: Mühimmatları ele geçirildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu ile ilgili yeni haberi duyurdu. MSB, "Bir adet RPG-7 roketatar ve mühimmatı, 3 adet el bombası, 200 adet uçaksavar mühimmatı, bir adet EYP ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilerek imha edildi" dedi.

Haber Merkezi 21 Haziran 2020, 17:10 Son Güncelleme: 21 Haziran 2020, 17:16 Yeni Şafak