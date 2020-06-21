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Gündem Pençe-Kaplan Operasyonunda teröristlere bir darbe daha Mühimmatları ele geçirildi
POLİTİKA

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlere bir darbe daha: Mühimmatları ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu ile ilgili yeni haberi duyurdu. MSB, "Bir adet RPG-7 roketatar ve mühimmatı, 3 adet el bombası, 200 adet uçaksavar mühimmatı, bir adet EYP ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilerek imha edildi" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK'ya bir darbe daha
PKK'ya bir darbe daha

MSB Twitter hesabından yaptığı paylaşımla terör örgütü PKK'ya vurulan darbeyi gözler önüne serdi. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu'nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde; 1 adet RPG-7 roketatar ve mühimmatı, 3 adet el bombası, 200 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet EYP ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilerek imha edildi." açıklamasında bulundu.

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