Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

15 Temmuz’a şahit olan gençler, tarihi gecenin hayatlarında bıraktığı izi anlattı. Furkan Açıkgöz, “O gece şehit olamadık belki ama bir şehit gibi hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz” derken Nisanur Dereli de duygularını “15 Temmuz sabahı uyanan Nisa ile 16 Temmuz’a uyanan Nisa aynı kişiler değil’’ sözleriyle özetledi.