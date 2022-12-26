Gündem Pençe-Kilitten acı haber Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz şehit oldu
YEREL GÜNDEM

Pençe-Kilit'ten acı haber: Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz şehit oldu. Şehit Korkmaz’ın Gaziantep'te yaşayan ailesine acı haber ulaştı.21 yaşındaki şehidin cenazesinin yarın öğle namazına müteakip düzenlenecek törenin ardından Örenli Mahallesi'nde toprağa verilmesi bekleniyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA DHA
Pençe-Kilitten acı haber: Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz şehit oldu
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü örgütün taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz şehit oldu. Şehit Korkmaz’ın Gaziantep'te yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 26 Aralık 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca bir üs bölgemize açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise şehit Korkmaz için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verdi.

Şehit Korkmaz'ın Yavuzeli ilçesi Örenli Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililerce acı haber verildi. Şehidin aile bireylerini askeri yetkililer ile yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı, mahalleye taziye çadırı kuruldu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan 21yaşıdaki Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz'ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip düzenlenecek törenin ardından Örenli Mahallesi'nde toprağa verilmesi bekleniyor.

Bakan Akar: Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 506 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Bakan Akar: Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 506 terörist etkisiz hale getirildi

Bursa’ya şehit ateşi düştü: Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan üsteğmen şehit oldu
GÜNDEM
Bursa’ya şehit ateşi düştü: Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan üsteğmen şehit oldu
Önceden çöpe gidiyordu

Önceden çöpe gidiyordu

​Şimdi köylü kadınların kazanç kapısı oldu.
Kuyumcuların kabusu oldular

Kuyumcuların kabusu oldular

​Sahte bilezik verip gerçek altın aldılar.
Toplam değeri tam1 trilyon dolar

Erdoğan: Fatih Sondaj Gemisi yeni doğal gaz rezervi keşfetti

​Beş yaşındaki çocuğunun gözü önünde eşinin boğazını kesti.

Kırklareli'nde muhteşem görüntüler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.