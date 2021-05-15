Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılana açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teröristleri kendi inlerine gömmeye devam ediyoruz! Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği Irak kuzeyindeki Metina’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!"
Teröristleri kendi inlerine gömmeye devam ediyoruz!
Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği Irak kuzeyindeki Metina’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! pic.twitter.com/7EEc1hZS0B
Teröristleri kendi inlerine gömmeye devam ediyoruz!