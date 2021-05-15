Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 3 terörist öldürüldü

Teknoloji

Apple AirPods 3'ün 18 Mayıs'ta tanıtılacağı iddiaları güçleniyor

Her ne kadar Apple cephesinden herhangi bir açıklama ya da duyuru olmasa da yeni nesil AirPods'un 18 Mayıs'ta tanıtılması gündemde. Üstelik buna ek olarak Apple Music HiFi isimli yeni bir servisin duyurulması da kuvvetle muhtemel.