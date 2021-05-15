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Gündem Pençe-Şimşek Operasyonunda 3 terörist öldürüldü
POLİTİKA

Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 3 terörist öldürüldü

Irak kuzeyindeki Metina’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist, hava kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Pençe-Şimşek Operasyonunda 3 terörist öldürüldü
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından yapılana açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teröristleri kendi inlerine gömmeye devam ediyoruz! Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği Irak kuzeyindeki Metina’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!"

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