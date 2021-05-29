Teröristler görüldükleri yerde etkisiz hale getiriliyor: Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Teröristleri görüldükleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölge terörden temizleninceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.
Teröristleri görüldükleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölge terörden temizleninceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/CGA8gG3kdP
Teröristleri görüldükleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.