Teröristler görüldükleri yerde etkisiz hale getiriliyor: Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 terörist daha öldürüldü

Dünya

Uluslararası basın Taksim Camii'nin açılışı sonrası yine provokatif haberlere imza attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı seçimleri öncesi Taksim’de 27 yıl önce işaret ettiği noktada temeli 2017 yılında atılan Taksim Camii, dün ibatede açıldı. Daha önce Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasından rahatsız olan uluslararası basın kuruluşları bu kez bu kez de Taksim Camii ile ilgili provokatif bir haberlere imza attı. Gezi Parkı olaylarının yıl dönümünde caminin ibadete açıldığına dikkat çekilen haberlerde, laikliğe vurgu yapıp algı operasyonu yaptı.