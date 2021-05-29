Gündem Teröristler görüldükleri yerde etkisiz hale getiriliyor Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 terörist daha öldürüldü
ANKARA

Teröristler görüldükleri yerde etkisiz hale getiriliyor: Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 terörist daha öldürüldü

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi DHA
Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 terörist hale getirildi - Son dakika
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Teröristleri görüldükleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölge terörden temizleninceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.


Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok: Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok: Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

'Mehmetçiğin pençesi'nden kaçış yok: 11 terörist daha etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
'Mehmetçiğin pençesi'nden kaçış yok: 11 terörist daha etkisiz hale getirildi
Abone Ol Google News
Tam 5 bin taş çıktı!

Tam 5 bin taş çıktı!

​Safra kesesi değil adeta taş ocağı.
Sokaklar göle döndü

Sokaklar göle döndü

Bu şehir de metrekareye 210 kilo yağış düştü.
Gurur günü

Gurur günü

​Çamlıca Kulesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.