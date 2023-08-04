Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'den 'Pendik'te çok şey değişti' diyen İmamoğlu'na tepki: Dört yılda bir iziniz yok

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Pendik paylaşımına tepki gösterdi.
CHP'de seçim yenilgisinin ardından başlayan değişim hareketine öncülük İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu belediye hizmetlerini aksattığı gerekçesiyle eleştiriliyor.
CHP Genel Başkanlığı'na talip olan ve son günlerde değişim mesajlarıyla gündemden düşmeyen İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 'Pendik'te çok şey değişti' ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'nun Pendik paylaşımına Ahmet Cin'den cevap: Yağmursuz gök gürültüsü gibisiniz
İmamoğlu paylaşımında Pendik'e metro, otopark, kütüphane ve ulaşım çözümü gibi pek çok hizmetin yapıldığını söyledi. İmamoğlu'nun bu paylaşımına Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'den tepki geldi.
CHP'li İBB'nin dört yılda Pendik'te bir izi olmadığını söyleyen Ahmet Cin, şu ifadelere yer verdi: