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Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'den 'Pendik'te çok şey değişti' diyen İmamoğlu'na tepki: Dört yılda bir iziniz yok

CHP'deki değişim hareketine öncülük eden ve belediye hizmetlerini aksattığı gerekçesiyle eleştirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 'Pendik'te çok şey değişti' ifadelerini kullandı. Pendik'e metro, otopark, kütüphane ve ulaşım çözümü gibi pek çok hizmetin yapıldığını söyleyen İmamoğlu'na Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'den tepki geldi. İBB'nin dört yılda Pendik'te bir izi olmadığını söyleyen Ahmet Cin, "Sayın Başkan selamlar. 'Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz.' derler. Sizin için geçerli değil herhalde. 4 yılda Pendik’te bir iziniz olmadığı halde maşallah Twitter’da yağmursuz gök gürültüsü gibisiniz. Herkese yakışmıyor size bu da yakışıyor. Hayat size güzel." ifadelerini kullandı.

16:25 . 4/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Pendik paylaşımına tepki gösterdi.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Pendik paylaşımına tepki gösterdi.

CHP'de seçim yenilgisinin ardından başlayan değişim hareketine öncülük İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu belediye hizmetlerini aksattığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

CHP Genel Başkanlığı'na talip olan ve son günlerde değişim mesajlarıyla gündemden düşmeyen İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 'Pendik'te çok şey değişti' ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun Pendik paylaşımına Ahmet Cin'den cevap: Yağmursuz gök gürültüsü gibisiniz

İmamoğlu paylaşımında Pendik'e metro, otopark, kütüphane ve ulaşım çözümü gibi pek çok hizmetin yapıldığını söyledi. İmamoğlu'nun bu paylaşımına Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'den tepki geldi.

CHP'li İBB'nin dört yılda Pendik'te bir izi olmadığını söyleyen Ahmet Cin, şu ifadelere yer verdi:

Sayın Başkan selamlar.
“tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz.” derler.
Sizin için geçerli değil herhalde.
4 yılda Pendik’te bir iziniz olmadığı halde maşaallah Twitter’da yağmursuz gök gürültüsü gibisiniz.
Herkese yakışmıyor size bu da yakışıyor.
Hayat size güzel.



#Ekrem İmamoğlu
#İBB
#Ahmet Cin
#Pendik Belediye Başkanı
42 dakika önce
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